ЕЭК вводит антидемпинговые пошлины на грузовые шины из Таиланда и Вьетнама
Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) решила на пять лет ввести антидемпинговые пошлины в 11–22% на поставляемые из Таиланда и Вьетнама грузовые шины. Их импорт, заключили в ЕЭК, ухудшил загрузку и снизил прибыль местных производителей, вынужденных сдерживать цены. Пошлины уменьшат давление на локальные компании, но создадут риски сужения ассортимента и роста тарифа на перевозки.
Защитные меры против импорта грузовых шин из Вьетнама и Таиланда могут быть направлены в том числ на сдерживание экспансии китайских концернов, о которой неоднократно говорили российские производители. Так, тайский завод Prinx Chengshan и вьетнамские предприятия Jinyu и Sailun в том числе входят в китайские холдинги.
Подробности — в материале «Под протектором Азии».
Ключевым основанием для защитной меры стало выявление разрыва между ценой импортных и среднерыночных грузовых шин. В период с апреля 2024 года по март 2025 года шины из Вьетнама продавались в России в среднем на 24,2% дешевле рынка, из Таиланда — на 20%, а китайские аналоги — более чем на 29,6% дешевле. Таким образом, претензия комиссии связана с ценовым преимуществом поставок, которое усиливало давление на местных производителей.
Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) также зафиксировала признаки ущерба внутри ЕАЭС. В 2025 году выпуск грузовых шин сократился на 14%, складские запасы выросли на 19%, а прибыль от продаж и рентабельность производства за первые три квартала уменьшились в 1,8 раза. Обоснование мер опиралось на сочетание демпингового разрыва и ухудшения показателей отрасли.