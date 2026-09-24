ЕЭК вводит антидемпинговые пошлины на грузовые шины из Таиланда и Вьетнама

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) решила на пять лет ввести антидемпинговые пошлины в 11–22% на поставляемые из Таиланда и Вьетнама грузовые шины. Их импорт, заключили в ЕЭК, ухудшил загрузку и снизил прибыль местных производителей, вынужденных сдерживать цены. Пошлины уменьшат давление на локальные компании, но создадут риски сужения ассортимента и роста тарифа на перевозки.

Защитные меры против импорта грузовых шин из Вьетнама и Таиланда могут быть направлены в том числ на сдерживание экспансии китайских концернов, о которой неоднократно говорили российские производители. Так, тайский завод Prinx Chengshan и вьетнамские предприятия Jinyu и Sailun в том числе входят в китайские холдинги.

Подробности — в материале «Под протектором Азии».