Под протектором Азии

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) решила на пять лет ввести антидемпинговые пошлины в 11–22% на поставляемые из Таиланда и Вьетнама грузовые шины. Их импорт, заключили в ЕЭК, ухудшил загрузку и прибыль местных производителей, вынужденных сдерживать цены. Пошлины снизят давление на локальные компании, но создадут риски сужения ассортимента и роста тарифа на перевозки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Департамент защиты внутреннего рынка ЕЭК предложил на пять лет ввести антидемпинговую пошлину на поставляемые в ЕАЭС грузовые шины из Таиланда и Вьетнама. Об этом говорится в докладе по результатам антидемпингового расследования, начатого в конце 2025 года.

В отношении шин тайских Prinx Chengshan и Maxxis International предложены пошлины в 17,05%, в отношении остальных производителей страны — 22,37%. Шины вьетнамских Jinyu должны облагаться пошлиной в 11,31%, Vietnam COFO Tires — 14,99%, Sailun — 16,48%, Advance Tyre и прочих предприятий страны — 17,25%. “Ъ” направил вопросы в перечисленные компании.

Антидемпинговое расследование инициировали «Белшина», «Кордиант» и Нижнекамский завод грузовых шин (входит в Kama Tyres). Как отмечается в материалах ЕЭК, в 2022–2024 годах при увеличении спроса на грузовые шины в странах ЕАЭС на 0,8% импорт из Таиланда и Вьетнама существенно вырос. В период расследования при снижении потребления на 12,1% объем импорта из этих стран практически не изменился, что привело к росту доли брендов грузовых шин из Таиланда и Вьетнама на рынке ЕЭАС.

В докладе ЕЭК сказано, что на протяжении всего анализируемого периода стоимость поставляемых из Таиланда и Вьетнама грузовых шин была ниже, чем у производителей ЕАЭС, в связи с этим местные компании были вынуждены сдерживать цены на свой товар.

Выпуск грузовых шин в странах ЕАЭС в 2022–2024 годах сократился на 5,6%, загрузка мощностей снизилась на 4,9%, прибыль от продаж — на 58,7%. В период расследования увеличение доли демпингового импорта из Таиланда и Вьетнама в объеме спроса на грузовые шины в ЕАЭС при увеличении дисконта также привело к ухудшению производственных и финансовых показателей местных производителей, говорится в материалах. В результате ЕЭК сделала выводы о наличии демпингового импорта и причинении в связи с ним ущерба отрасли экономики ЕАЭС.

Импортеры грузовых шин ООО «Профснабсервис» («Мир больших колес») и ООО «Русские шины» в ходе расследования указали, что введение антидемпинговой меры приведет к росту цен и отсутствию выбора, говорится в докладе ЕЭК. В «Профснабсервисе» отметили, что возможности производителей ЕАЭС позволяют удовлетворить только половину спроса на грузовые шины на рынке. Но, согласно оценкам ЕЭК, с учетом казахстанского завода Tengri Tyres свободные мощности производителей ЕАЭС соответствуют существенной части объема импорта грузовых шин из Таиланда и Вьетнама в период расследования. В «Профснабсервисе» и «Русских шинах» оперативно не ответили.

3,5 миллиона грузовых шин произведено в России в 2025 году, по данным ЦРПТ.

В холдинге «Кордиант» отмечают, что в январе—июле 2026 года импорт грузовых шин вырос на 27%, а спрос увеличился примерно на 5%. «Это говорит о том, что на рынке формируется профицит, преимущественно за счет роста импорта бюджетных шин»,— говорят в компании. Там добавляют, что введение мер по защите рынка грузовых шин будет способствовать выравниванию условий конкуренции, тем более что российские производители способны обеспечить рынок качественными грузовыми шинами во всех ценовых сегментах. В «Белшине» и Kama Tyres комментарии не предоставили.

Защитные меры против импорта грузовых шин из Вьетнама и Таиланда могут быть в том числе направлены на сдерживание экспансии китайских концернов, о которой неоднократно говорили российские производители. Так, тайский завод Prinx Chengshan и вьетнамские предприятия Jinyu и Sailun в том числе входят в китайские холдинги. На грузовые шины из Китая в ЕАЭС с 2021 года действуют пошлины в размере 14,79–35,35%. На время повторного расследования мера продлена до 13 ноября 2026 года включительно.

Партнер SBS Дмитрий Бабанский говорит, что пошлины снизят ценовое давление на производителей ЕАЭС: за счет надбавки к стоимости импортных шин местные компании смогут скорректировать цены и вернуть рентабельность.

Но, по его словам, для конечного потребителя это обернется ростом цен: транспортные компании столкнутся с увеличением операционных расходов, что может привести к повышению тарифов на перевозки. Кроме того, продолжает аналитик, есть риск сужения ассортимента и локального дефицита: если заводы не успеют быстро нарастить выпуск нужных типоразмеров, то рынок ощутит нехватку отдельных моделей. В связи с этим, по его словам, важно, чтобы производители оперативно расширили ассортимент и не допустили резкого скачка цен, иначе выгода для заводов обернется нагрузкой на сегмент грузоперевозок.

Анатолий Костырев, Наталия Мирошниченко