Евросоюз ввел санкции против бывшей главы RT France Ксении Федоровой
Евросоюз ввел санкции против бывшей главы RT France Ксении Федоровой, следует из документа на сайте Евросовета. По версии Совета ЕС, госпожа Федорова активно распространяет «пророссийские нарративы» во Франции и Евросоюзе, а также поддерживает политику и действия России, которые «подрывают демократию и стабильность в Европейском союзе».
Ксения Федорова возглавляла RT France с 2017 года. Евросоюз запретил вещание Russia Today и ее «дочек» в феврале 2022 года. Около года спустя власти Франции заблокировали счета RT France, и бюро закрылось. Журналистка после этого сотрудничала с французскими медиа CNews, Europe 1 и Le JDNews.
Префектура парижской полиции предписала Ксении Федоровой покинуть Францию в июле 2026 года. Госпожа Федорова подала жалобу на такое решение МВД Франции, однако суд ее отклонил. В российском МИДе высылку журналистки назвали «актом расправы».
Индивидуальные санкции ЕС против Ксении Федоровой не означают автоматического запрета на любую журналистскую работу в странах сообщества. Для журналистов российских СМИ, находящихся под санкциями, сохраняется возможность работать, проводить исследования и брать интервью; ограничение распространяется именно на вещание.
Меры против RT France имели другой механизм: блокирующие санкции запрещали европейским компаниям и гражданам вести дела с телеканалом и предусматривали заморозку его европейских активов, из-за чего во Франции были заблокированы счета. Предписание покинуть Францию относится к отдельному решению французских властей, тогда как санкции ЕС действуют как общеевропейский режим ограничений.