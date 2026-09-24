Евросоюз ввел санкции против бывшей главы RT France Ксении Федоровой, следует из документа на сайте Евросовета. По версии Совета ЕС, госпожа Федорова активно распространяет «пророссийские нарративы» во Франции и Евросоюзе, а также поддерживает политику и действия России, которые «подрывают демократию и стабильность в Европейском союзе».

Ксения Федорова возглавляла RT France с 2017 года. Евросоюз запретил вещание Russia Today и ее «дочек» в феврале 2022 года. Около года спустя власти Франции заблокировали счета RT France, и бюро закрылось. Журналистка после этого сотрудничала с французскими медиа CNews, Europe 1 и Le JDNews.

Префектура парижской полиции предписала Ксении Федоровой покинуть Францию в июле 2026 года. Госпожа Федорова подала жалобу на такое решение МВД Франции, однако суд ее отклонил. В российском МИДе высылку журналистки назвали «актом расправы».