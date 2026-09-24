Индекс Мосбиржи по итогам основной сессии закрылся на отметке в 2312 пунктов
Индекс Московской биржи по итогам основной торговой сессии 24 сентября составил 2312,35 пункта, не изменившись к закрытию вчерашнего дня. Во второй половине дня он был на отметке выше 2310 пунктов, следует из данных торгов.
Индекс РТС снизился на 0,6%, до 857,94 пункта. Сильнее всего упали бумаги «Норникеля» (-4,9%), «Русала» (-3%) и «Эн+ групп» (-2,9%). Выросли акции «Полюса» (+4%), МКПАО «Озон» (+3,7%), МКПАО «Лента» (+2%) и «Роснефти» (+1,7%).
Днем российский фондовый рынок снижался на новостях о предложенных Минфином изменениях в налоговый кодекс. Ведомство, среди прочего, предложило облагать пассивные доходы россиян по ставкам НДФЛ 13–22%. В 13:18 мск индекс Мосбиржи опускался до 2291 пункта.
Ключевая конструкция предложения Министерства финансов заключается в том, что ставка налога на доходы физических лиц (НДФЛ) будет определяться по размеру дохода, а не по способу и источнику его получения. Это означает, что пассивные доходы будут облагаться налогом в рамках общей прогрессивной шкалы. Для небольших сумм ставки останутся прежними или изменятся незначительно, тогда как более высокая налоговая нагрузка предусмотрена для крупных доходов.
Последствия для частных инвесторов будут неодинаковыми. По оценке Министерства финансов, повышенные ставки затронут лишь очень небольшую долю получателей пассивного дохода. Для большинства же граждан изменение налоговой нагрузки будет ограниченным или отсутствовать.