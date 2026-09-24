Индекс Мосбиржи по итогам основной сессии закрылся на отметке в 2312 пунктов

Индекс Московской биржи по итогам основной торговой сессии 24 сентября составил 2312,35 пункта, не изменившись к закрытию вчерашнего дня. Во второй половине дня он был на отметке выше 2310 пунктов, следует из данных торгов.

Индекс РТС снизился на 0,6%, до 857,94 пункта. Сильнее всего упали бумаги «Норникеля» (-4,9%), «Русала» (-3%) и «Эн+ групп» (-2,9%). Выросли акции «Полюса» (+4%), МКПАО «Озон» (+3,7%), МКПАО «Лента» (+2%) и «Роснефти» (+1,7%).

Днем российский фондовый рынок снижался на новостях о предложенных Минфином изменениях в налоговый кодекс. Ведомство, среди прочего, предложило облагать пассивные доходы россиян по ставкам НДФЛ 13–22%. В 13:18 мск индекс Мосбиржи опускался до 2291 пункта.