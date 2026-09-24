КС разобрался в жалобе жителя Татарстана о работе в местные праздники

Конституционный суд (КС) РФ принял постановление по жалобе жителя Набережных Челнов, которому неоднократно пришлось работать в местные праздники, в том числе в Курбан-байрам. Он требовал за это двойную оплату по Трудовому кодексу (ТК) РФ. Но работодатель отказывал со ссылкой в судах на финансирование из федерального бюджета и отсутствие компенсации за это от регионов.

Тогда он обратился в Набережночелнинский городской суд Татарстана. В ноябре 2022 года тот удовлетворил иск, взыскав требуемую сумму с учреждения. Это подтвердила апелляционная инстанция. Но Шестой кассационный суд общей юрисдикции в октябре 2023 года решение о выплатах отменил, отправив дело на пересмотр.

В инстанции сочли, что суды игнорировали доводы «Администрации Камского бассейна внутренних судоходных путей» о том, что компания финансируется из федерального бюджета «и не обеспечивает реализацию законов субъекта РФ». На втором круге тяжб все инстанции господину Казакову в иске отказали, отметив, что средства из бюджета Татарстана работодателю на покрытие повышенных выплат не выделялись — и потому правовые основания для них отсутствуют.

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