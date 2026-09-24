Минобороны России отчиталось об ударе по складу дронов в Одесской области

Вооруженные силы России ударили по складу беспилотников в населенном пункте Новые Беляры в Одесской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Российские военнослужащие также поразили логистический центр в Одессе. Там, по данным военного ведомства, хранились военные грузы из европейских стран. Под удар также попал сухогруз, который доставлял в порт Одесса военные грузы для ВСУ.

В ночь на 24 сентября вооруженные силы России ударили по промышленному предприятию по производству комплектующих для беспилотников в Киеве и другим предприятиям ВПК Украины.