Роспотребнадзор сообщил о начале подъема заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19

Составлено ИИ-Ассистентъ

Обновление состава означает замену каждого из трех компонентов вакцины, а не корректировку только одного штамма. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пересматривает штаммы для вакцин дважды в год. Для препаратов на клеточных культурах, белковой или нуклеиновой основе предусмотрен отдельный набор референсных штаммов. В сезоне 2026 года для российских вакцин указаны варианты A/Missouri/11/2025 (H1N1)pdm09, A/Darwin/1454/2025 (H3N2) и B/Tokyo/EIS13-175/2025 линии Victoria, а для отдельных технологий — A/Darwin/1415/2025 и B/Pennsylvania/14/2025.

Вакцина не исключает заражение полностью: ее эффективность оценивается примерно в 60–70%. При этом вакцинация снижает риск тяжелого и осложненного течения, летального исхода, особенно у людей из групп риска.

Эффект массовой вакцинации проявляется и на уровне заболеваемости: за 28 лет постепенного роста охвата прививками заболеваемость гриппом снизилась с 5 тыс. до 120 случаев на 100 тыс. человек — в 42 раза. Поэтому планируемый охват важен не только как число привитых, но и как фактор, связанный с распространением гриппа в популяции.