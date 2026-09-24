«ТризТех» рассчитывает по итогам года занять 15-20% российского рынка межсетевых экранов нового поколения (NGFW). В долгосрочной перспективе вендор намерен занять не менее половины рынка. По данным исследования Центра стратегических разработок, с 2022 года этот рынок в России вырос примерно в 2,5 раза. Прогнозируемый объем в 2026 году — 70,5 млрд руб. в ценах заказчиков (около 42,3 млрд в ценах производителей). Как указывается в сообщении компании, число реально конкурирующих вендоров за тот же период сократилось с примерно 30 до менее десяти. В дальнейшем ожидается усиление консолидации и перераспределение долей рынка.

ПСБ на Международном банковском форуме провел деловой завтрак «Женщины в инвестициях: мягкая сила финансового рынка». Как отметила зампред ПСБ Юлия Карпова, доля женщин среди частных инвесторов в России за последние семь лет выросла с 19% до почти 45,5%. Женщины внедряют в рынок устойчивость, дисциплину и горизонт планирования. Женская аудитория реже использует кредитное плечо, чаще реинвестирует купоны и дивиденды, предпочитает фонды денежного рынка для защиты от волатильности. По ее словам, «мягкая сила» женщин-инвесторов проявляется в измеримых результатах: более высокая доходность при меньшем количестве сделок. Старший вице-президент, директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова, в свою очередь, обратила внимание, что рост доли женской инвестиционной активности — результат системной работы всех финансовых институтов по повышению инвестиционной грамотности.

Данные клиентов Revolut снова попали к хакерам, сообщает американский брокер DriveWealth. Revolut подтвердил Frank Media, что среди пострадавших есть пользователи его сервиса торговли акциями США. Среди похищенных сведений могли быть имена, адреса, телефоны, информация о работе и часть номера брокерского счета. Revolut утверждает, что его системы не были взломаны, средства клиентов находятся в безопасности, а пароли, данные карт и документы, удостоверяющие личность, не раскрыты. Число затронутых клиентов компания не назвала.