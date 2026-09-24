Си Цзиньпин призвал к сотрудничеству ВС Китая и США для урегулирования кризисов
Вооруженные силы США и Китая должны поддерживать регулярный диалог, совершенствовать механизмы коммуникации и предотвращения кризисов. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин перед встречей в Белом доме с американским лидером Дональдом Трампом. По его словам, США и Китай как две крупнейшие экономики мира должны избегать конфликтов и конфронтации.
Си Цзиньпин и Дональд Трамп
Фото: Alex Brandon / AP
«Китай и США не должны уклоняться от конкуренции, которой следует быть конструктивной и сдерживаемой. Это должно быть соревнование, в котором одни догоняют других, а не ситуация, когда один проигрывает, а другой выигрывает»,— сказал Си Цзиньпин (цитата по Reuters).
Председатель КНР добавил, что лидеры двух стран относятся друг к другу с уважением, выстроили хорошие отношения и поддерживают регулярные контакты. Он призвал ведомства, отвечающие за дипломатические, торгово-экономические, финансовые и правоохранительные вопросы, а также гуманитарные связи, укреплять двустороннее взаимодействие.
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Военные каналы связи нужны прежде всего для предотвращения неожиданного конфликта, который, как указывала китайская сторона, может возникнуть из-за действий американских кораблей или самолетов вблизи территории Китая. Китай связывал военный контакт с более широкой задачей стабилизации отношений и получения гарантий безопасности.
Ограничение такого механизма в том, что сам диалог может быть прерван во время политического кризиса. В 2022 году Китай приостановил контакты между военными ведомствами после визита Нэнси Пелоси на Тайвань, поэтому призыв поддерживать регулярную коммуникацию касается не только ее содержания, но и сохранения рабочего канала в моменты резкого обострения.