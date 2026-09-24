Си Цзиньпин призвал к сотрудничеству ВС Китая и США для урегулирования кризисов

Вооруженные силы США и Китая должны поддерживать регулярный диалог, совершенствовать механизмы коммуникации и предотвращения кризисов. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин перед встречей в Белом доме с американским лидером Дональдом Трампом. По его словам, США и Китай как две крупнейшие экономики мира должны избегать конфликтов и конфронтации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Си Цзиньпин и Дональд Трамп

Фото: Alex Brandon / AP Си Цзиньпин и Дональд Трамп

Фото: Alex Brandon / AP

«Китай и США не должны уклоняться от конкуренции, которой следует быть конструктивной и сдерживаемой. Это должно быть соревнование, в котором одни догоняют других, а не ситуация, когда один проигрывает, а другой выигрывает»,— сказал Си Цзиньпин (цитата по Reuters).

Председатель КНР добавил, что лидеры двух стран относятся друг к другу с уважением, выстроили хорошие отношения и поддерживают регулярные контакты. Он призвал ведомства, отвечающие за дипломатические, торгово-экономические, финансовые и правоохранительные вопросы, а также гуманитарные связи, укреплять двустороннее взаимодействие.

Подробнее — в материале «Ъ» «Дорогу к переговорам устлали продлением торгового перемирия».