ОАЭ объявили о прекращении воздушного сообщения с Ираном
Главное управление гражданской авиации ОАЭ объявило о прекращении воздушного сообщения с Ираном с 24 сентября и до особого распоряжения. Об этом сообщает информагентство UAE Barq.
Решение принято в связи с введенным США запретом иранским авиакомпаниям осуществлять международные перелеты. После этого о прекращении воздушного сообщения с Ираном объявили несколько стран, включая Азербайджан и Грузию.
Еще до официального заявления властей ОАЭ иранские СМИ сообщали о том, что полеты в аэропорты Ирана прекратили многие авиакомпании Турции, ОАЭ, Европы и нескольких арабских стран.
Ограничения США затрагивают не только сами иранские авиакомпании. Аэропорты и компании, обслуживающие их перевозчиков, рискуют оказаться отрезанными от системы долларовых расчетов, что создает практические препятствия для выполнения международных рейсов и их наземного обслуживания.
Под ограничения, о которых Минфин США объявил 8 сентября 2026 года, попали 27 иранских авиакомпаний. Поэтому решение ОАЭ затрагивает не отдельный маршрут, а возможность обслуживать рейсы широкого круга иранских перевозчиков в условиях финансовых ограничений.