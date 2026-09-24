ОАЭ объявили о прекращении воздушного сообщения с Ираном

Главное управление гражданской авиации ОАЭ объявило о прекращении воздушного сообщения с Ираном с 24 сентября и до особого распоряжения. Об этом сообщает информагентство UAE Barq.

Решение принято в связи с введенным США запретом иранским авиакомпаниям осуществлять международные перелеты. После этого о прекращении воздушного сообщения с Ираном объявили несколько стран, включая Азербайджан и Грузию.

Еще до официального заявления властей ОАЭ иранские СМИ сообщали о том, что полеты в аэропорты Ирана прекратили многие авиакомпании Турции, ОАЭ, Европы и нескольких арабских стран.

Андрей Келекеев