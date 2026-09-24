Хуситы сообщили об ударе по саудовским военным объектам в Джизане
Силы йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы) ударили беспилотниками и баллистическими ракетами по объектам военной инфраструктуры в Джизане в центральной части Саудовской Аравии. Об этом со ссылкой на пресс-службу движения сообщает информагентство Saba.
Были атакованы здания, используемые саудовским военным командованием, склады оружия, пусковые установки и другие объекты. Хуситы утверждают, что в результате ударов погибли и пострадали «сотни военнослужащих сил аравийской коалиции под руководством Саудовской Аравии (включая граждан Йемена и Судана), а также десятки солдат и офицеров саудовской армии».
Начавшийся в 2014 году конфликт Саудовской Аравии и хуситов обострился в начале июля. Стороны вновь начали обмениваться ударами, «Ансар Аллах» перешло в наступление на территории Йемена. К середине сентября силы группировки заняли западное побережье страны и взяли под контроль выходы к Баб-эль-Мандебскому проливу, который используют как альтернативу Ормузскому проливу.
Заявленный удар стал эпизодом возобновившегося обмена ударами между хуситами и Саудовской Аравией. В конце июля 2026 года движение объявило о морской блокаде королевства после атаки 13 июля 2026 года на самолет с его членами, после чего противостояние перешло к взаимным ударам по военным и связанным с транспортом объектам.
Морское измерение конфликта ограничивается не только заявлениями о блокаде: после ее объявления хуситы сообщили об ударах по восьми саудовским танкерам и нефтяным объектам в Янбу, Наджране, Джизане и Абхе. Поэтому Джизан в этой эскалации оказывается одним из мест, где происходят военные столкновения и затрагивается нефтяная инфраструктура.