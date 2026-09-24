Хуситы сообщили об ударе по саудовским военным объектам в Джизане

Силы йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы) ударили беспилотниками и баллистическими ракетами по объектам военной инфраструктуры в Джизане в центральной части Саудовской Аравии. Об этом со ссылкой на пресс-службу движения сообщает информагентство Saba.

Были атакованы здания, используемые саудовским военным командованием, склады оружия, пусковые установки и другие объекты. Хуситы утверждают, что в результате ударов погибли и пострадали «сотни военнослужащих сил аравийской коалиции под руководством Саудовской Аравии (включая граждан Йемена и Судана), а также десятки солдат и офицеров саудовской армии».

Начавшийся в 2014 году конфликт Саудовской Аравии и хуситов обострился в начале июля. Стороны вновь начали обмениваться ударами, «Ансар Аллах» перешло в наступление на территории Йемена. К середине сентября силы группировки заняли западное побережье страны и взяли под контроль выходы к Баб-эль-Мандебскому проливу, который используют как альтернативу Ормузскому проливу.