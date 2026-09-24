Китай отправит в США двух панд
Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом США Дональдом Трампом сообщил, что в ближайшие дни две панды прибудут в зоопарк Атланты. Он подчеркнул, что панды — посланники дружбы между народами Китая и США.
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«Сегодня я хочу поделиться хорошей новостью: через несколько дней две панды — Пин-Пин и Фу Шуан — прибудут в свой новый дом в зоопарк Атланты и встретятся с американскими посетителями»,— заявил Си Цзиньпин во время визита в Белый дом.
Впервые США получили двух панд в 1972 году по итогам визита в Китай президента Ричарда Никсона. В апреле китайская ассоциация охраны дикой природы сообщила, что отправит в зоопарк Атланты двух больших панд.
Передача панд — это дипломатический инструмент, которым Китай демонстрирует дружбу и добрую волю, в том числе для снижения напряженности в отношениях с США. Условный характер такого жеста проявляется в обратной зависимости: при ухудшении отношений Китай может забрать животных обратно, поэтому их появление в американском зоопарке само по себе не означает устойчивого улучшения двусторонних связей.
Речь идет не о безвозмездном подарке, а о контрактной передаче на ограниченный срок. В случае с Атлантой соглашение рассчитано на десять лет с возможностью продления; панды и потенциальные детеныши при этом остаются собственностью Китая.
Символическое значение такого решения заметно, но его практический эффект ограничен: одного возвращения панд в США, по оценке «Коммерсанта», вряд ли достаточно для существенного влияния на американо-китайские отношения.