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Какие комитеты Госдумы возглавят депутаты от «Единой России»

Комитет по безопасности и противодействию коррупции — Василий Пискарев

Комитет по бюджету и налогам — Андрей Макаров

Комитет по делам национальностей — Владимир Иванов

Комитет по информационной политике — Сергей Боярский

Комитет по конституционному, гражданскому законодательству и судоустройству — Павел Крашенинников

Комитет по контролю — Олег Морозов

Комитет по культуре — Ольга Казакова

Комитет по международным делам — Петр Толстой

Комитет по молодежной политике — Владислав Головин

Комитет по обороне — Владимир Касатонов

Комитет по промышленности и торговле — Владимир Гутенев

Комитет по просвещению — Ирина Белых

Комитет по региональной политике и местному самоуправлению — Ирина Гусева

Комитет по строительству и ЖКХ — Сергей Пахомов

Комитет по транспорту — Евгений Москвичев

Комитет по уголовному и административному законодательству — Юрий Петров

Комитет по физической культуре и спорту — Олег Матыцин

Комитет по цифровому развитию и искусственному интеллекту — Александр Сидякин

Комитет по экономической политике — Максим Топилин

Комитет по энергетике — Николай Шульгинов

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