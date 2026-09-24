Какие комитеты Госдумы возглавят депутаты от «Единой России»
Комитет по безопасности и противодействию коррупции — Василий Пискарев
Комитет по бюджету и налогам — Андрей Макаров
Комитет по делам национальностей — Владимир Иванов
Комитет по информационной политике — Сергей Боярский
Комитет по конституционному, гражданскому законодательству и судоустройству — Павел Крашенинников
Комитет по контролю — Олег Морозов
Комитет по культуре — Ольга Казакова
Комитет по международным делам — Петр Толстой
Комитет по молодежной политике — Владислав Головин
Комитет по обороне — Владимир Касатонов
Комитет по промышленности и торговле — Владимир Гутенев
Комитет по просвещению — Ирина Белых
Комитет по региональной политике и местному самоуправлению — Ирина Гусева
Комитет по строительству и ЖКХ — Сергей Пахомов
Комитет по транспорту — Евгений Москвичев
Комитет по уголовному и административному законодательству — Юрий Петров
Комитет по физической культуре и спорту — Олег Матыцин
Комитет по цифровому развитию и искусственному интеллекту — Александр Сидякин
Комитет по экономической политике — Максим Топилин
Комитет по энергетике — Николай Шульгинов