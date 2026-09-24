Теодор Курентзис представил музыкальную программу «Рамо. Звук света-2»

На сцене концертного зала «Зарядье» состоялась московская премьера программы «Рамо. Звук света-2». Дирижер Теодор Курентзис и режиссер Елизавета Мороз постарались придать барочной музыке Жан-Филиппа Рамо острую актуальность, и Татьяна Кузнецова послушно прочувствовала дискомфорт.

Премьера «Рамо. Звук света-2» прошла в июне в Перми на Дягилевском фестивале — в огромном суровом ангаре завода Шпагина, превращенном ныне в Дом музыки. Для московской премьеры слишком комфортный зал «Зарядья» пришлось трансформировать — оркестр musicAeterna выселили в ближний партер. И все равно было тесновато, поскольку на сцене почти безвыходно роились все прочие участники: хор и танцгруппа musicAeterna, семь певцов (сопрано Татьяна Бикмухаметова, Ксения Дородова, Диана Носырева, Ивета Симонян, меццо Юлия Вакула, тенор Алексей Курсанов, баритон Жак Мартиросян), приглашенные танцовщики. И даже рэперы. Создатели эпической постановки надеялись приблизить свой «звук света» к вагнеровскому (а то и древнегреческому) идеалу, слив воедино архитектуру пространства, музыку, речь, пение, пластику, свет, танец, пантомиму. Получившийся в итоге Gesamtkunstwerk оказался столь же тяжеловесным и трудноперевариваемым, как этот немецкий термин.

Менее всего в этом повинен чудесный, живой, темпераментный Рамо, равно готовый и к буйной радости, и к молитвенному просветлению, каким он получился у дирижера и его музыкантов. Далеко не в первый раз — стоит напомнить, что подобные попурри из хитов Рамо Теодор Курентзис успешно представляет на концертной сцене уже 15 лет. В этот раз контрастность эпизодов почти двухчасового действа обеспечили фрагменты опер «Галантные Индии» и «Кастор и Поллукс», музыкальной комедии «Платея», оперы-балета «Празднества Гебы» и героического балета «Заис». Избавленная от конкретностей сюжета, драматургия компиляции тем не менее отчетливо двигалась от хаоса к финальному единению.

Подробнее — в материале «Хип-хоп-плезир».