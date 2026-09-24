АТОР призвала Мальдивы освободить российских туроператоров от нового налога

Ассоциация туроператоров России (АТОР) направила обращение министру туризма и авиации Мальдив Мохамаду Амину из-за распространения 17%-ного налога на прибыль зарубежных туроператоров. В АТОР призвали правительство республики освободить российских туроператоров от уплаты налога.

«Российские компании приобретают услуги мальдивских отелей по стоимости, уже включающей местные налоги, а маржа туроператора формируется в России. Для ее проверки мальдивским налоговым органам потребовался бы доступ к финансовой отчетности, договорам и расчетам российских компаний на территории РФ, что невозможно, так как эти процессы регулируются исключительно российским законодательством»,— указано в заявлении АТОР.

Двойное налогообложение делает Мальдивы менее конкурентоспособными по сравнению с другими премиальными курортами и может привести к снижению турпотока, считают в ассоциации. АТОР также обратилась к главе Минэкономразвития Максиму Решетникову и попросила провести оперативные консультации с мальдивской стороной, чтобы донести позицию отрасли.

Поправки в налоговое законодательство приняли на Мальдивах в конце августа. С 1 октября иностранные компании, которые продают или перепродают туристические услуги на островах, должны зарегистрироваться в местной налоговой системе GST.