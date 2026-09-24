Три человека погибли в ЛНР за сутки при ударах ВСУ

Вооруженные силы Украины атаковали несколько муниципалитетов в Луганской народной республике за последние сутки. Трое погибли, еще трое получили ранения, сообщил глава региона Леонид Пасечник.

В Новопсковском округе электрик погиб при ударе БПЛА по коммунальному объекту. В Рубежном округе был атакован легковой автомобиль: двое мужчин погибли, одна женщина пострадала.

Еще двое пострадали после удара по автомобильному крану. «Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших. Пострадавшим желаю скорейшего выздоровления, всем им оказывается медицинская помощь»,— написал господин Пасечник в Telegram-канале.