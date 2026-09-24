«Главная цель — сохранение "холодного мира"»

В обстановке глубокого взаимного уважения Си Цзиньпин начал визит в США. Глава Белого дома Дональд Трамп, как и обещал, лично встретил высокого гостя на летном поле авиабазы Эндрюс, а после — еще раз, но уже в Белом доме. Председатель КНР, со своей стороны, выразил пожелание перейти от соперничества с Америкой к партнерству. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает визит важным, но особых прорывов не ждет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров / Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров / Коммерсантъ

Президент Соединенных Штатов, как и предполагалось, продемонстрировал высокому гостю знак безграничного уважения, встретив у трапа самолета на авиабазе Эндрюс. Дональд Трамп верен себе — он пришел ломать устои. 64 года лидеры Америки никуда не ездили и встречали коллег исключительно на крыльце Белого дома. Правда, 11 лет назад Барак Обама встречал папу римского Франциска, но это не политический визит, а общечеловеческий.

Что касается государственных лидеров, последний раз так поступил Джон Кеннеди в далеком 1962 году. Он принимал премьер-министра Великобритании Гарольда Макмиллана, дабы преодолеть возникшее непонимание между ближайшими союзниками на фоне острейшей фазы холодной войны, которая чуть было не закончилась ядерной конфронтацией, известной как Карибский кризис.

Мы не будем, конечно же, глубоко погружаться в историю. Однако параллели с днем сегодняшним явно прослеживаются. Западный мир заражен болезнью левизны. Между союзниками, скажем мягко, опять серьезное недопонимание. На планете Земля бушуют пожары — в прямом и переносном смысле, причем в самых важных точках: в Европе и на Ближнем Востоке. Притом статус второй сверхдержавы сегодня — у Китая.

Си Цзиньпин прибыл в США не для того, чтобы поделить мир, как сейчас модно говорить, а для того, чтобы попытаться предотвратить новый Карибский кризис. Трамп почитает его за серьезного противника, практически равного себе. При том что у каждого есть свои интересы, которые во многом не совпадают, стороны наглядно демонстрируют, что конфронтации не хотят. Иными словами, главный результат — сохранение статус-кво, «холодного мира», чтобы он не стал горячим. И судя по всему, это пока что удается. Ради такого вполне можно нарушить традицию и к самолету съездить. Дело того стоит.

Что же касается конкретики горячей темы обсуждения — это, естественно, Ближний Восток, Иран, противостояние вокруг Украины, Тайвань и торговые вопросы. Пойдет ли Си Цзиньпин на компромиссы и согласится ли помочь Трампу, скажем, с Ираном? А может быть, станет посредником в украинском вопросе? Надежды на это немного. Скорее всего, стороны сойдутся во мнении, что острые фазы конфликтов необходимо завершать. Но чтобы активно во все это вмешиваться — это вряд ли.

Дмитрий Дризе