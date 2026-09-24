Минпросвещения ожидает от школьников «готовности защищать государственный суверенитет»

Минпросвещения опубликовало проект поправок в федеральную образовательную программу среднего общего образования. Документ затрагивает программы по русскому языку, литературе, математике, информатике, физике, химии, биологии и ОБЖ. Согласно поправкам, у школьников должна сформироваться «готовность к служению Отечеству» при выборе будущей профессии.

Так, среди ожидаемых результатов Минпросвещения выделяет: «наличие мотивации к социально значимой деятельности, направленной на служение Отечеству»; готовность защищать государственный суверенитет; формирование позиции «гражданина, несущего ответственность за судьбу Отечества»; «осознание личного вклада в построение устойчивого будущего с учетом приоритета духовного над материальным»; готовность противостоять деструктивной идеологии экстремизма и др.

Также поправки затрагивают уроки географии. Ведомство предлагает рассматривать Китай, Монголию и КНДР как «новое ядро формирования многополярного мира», а Африку — как «стратегического партнера».

Общественное обсуждение поправок продлится до 8 октября. Текст действующей федеральной программы был утвержден Минпросвещения в мае 2023 года. Последний раз изменения в программу вносились в ноябре 2025-го — тогда был введен предмет «Духовно-нравственная культура России» и сокращен объем изучения иностранных языков.

Полина Мотызлевская