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Деньги растут в хозяйстве

Где теневая экономика пустила самые глубокие корни

Доля так называемой невидимой экономики достигает 11% ВВП. К таким выводам пришел Росстат после подсчетов за 2024 год. Речь о деньгах, которые государство не может отследить.

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

К подсчетам в частности относят часть операций легального бизнеса, которые владельцы намеренно скрывают или занижают. Также это обороты неформального сектора и деятельность домашних хозяйств.

Со времени предыдущего замера в 2018 году показатель снизился примерно на 1%. Причем в частном сегменте скрытых денег стало больше, а в бизнесе, наоборот, масштабы сжались в 1,5 раза. Исполнительный директор Института экономики роста имени Столыпина Антон Свириденко связывает это с ужесточением налогового контроля:

«Точного объема теневого сектора именно в процентах экономики быть не может. На то она и теневая, что ее невозможно подсчитать. Например, вы наняли няню, репетитора — и все это не попадает в официальную статистику, это тоже такой теневой сектор, тот же рынок неучтенных займов. Носки сплели, кабачки вырастили, продали на рынке — такие операции между домохозяйствами, между конкретными людьми, которые не фиксируются методами наблюдения.

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Но в разные годы оценки давали до 50% теневой экономики в России. Сейчас ситуация существенно изменилась. Прежде всего это связано с налоговым администрированием и с тем, что у нас массово внедрены электронные, цифровые решения, онлайн-кассы, личные налоговые кабинеты. Ужесточается порядок работы с цепочками налога на добавленную стоимость.

Существенных потерь для экономики в этом скорее нет: оборот идет, но он теневой — идет мимо государственной казны и не облагается налогами. И помимо этого проблема в том, что бизнес, который работает в тени полностью, заведомо выигрывает конкуренцию у честного бизнеса. С этой точки зрения ситуацию давно надо было выравнивать. Но чтобы она стала менее теневой, надо задуматься и о возврате к НДС 20%, и, конечно, о снижении ключевой ставки. Может быть, тогда теневой экономики станет еще меньше».

Больше всего скрытой активности Росстат заметил в сельском хозяйстве — на этот сектор приходится треть всех невидимых операций. На втором месте гостиницы и общепит, на третьем — строительство. Вывести эти бизнесы из тени может институт самозанятых, считает основатель финансового агентства Rodin.Capital Алексей Родин:

«Государство, конечно, понимает, что какая-то часть денег уходит мимо бюджета, и упрощает работу для микропредприятий, в том числе для самозанятых. Например, самозанятому нет необходимости держать бухгалтера, руководителя, сотрудников. Есть платформы, на которых можно вести учет, затрачивая на это минимум усилий.

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Вопрос в том, что зачастую самозанятый — это микропредприниматель, который даже не знает, как нужно оформлять свой бизнес, и поэтому не всегда осознанно не декларирует доходы и не платит налоги. Чтобы это исправить, государство проводит мероприятия, посвященные образованию владельцев бизнеса».

Международные аналитики оценивают долю неформальной экономики России в четверть ВВП. Такие данные публикует компания World Economics. У нее методология расчета шире, чем у Росстата: она включает неформальную занятость, производство домашних хозяйств и неучтенные наличные расчеты.

Светлана Белова

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