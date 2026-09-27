Поедем — посчитаем

27 сентября ежегодно отмечается Всемирный день туризма. К дате подобрали основные цифры и любопытные факты об одном из самых увлекательных видов человеческой деятельности. Куда люди едут за новыми впечатлениями, развлечениями и отдыхом и сколько на этом зарабатывают принимающие города и страны — в инфографике “Ъ”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов / Коммерсантъ Фото: Александр Баранов / Коммерсантъ

По данным Всемирной туристской организации (United Nations World Tourism Organization, UNWTO), в 2025 году в мире зафиксировано 1,52 млрд так называемых международных туристических прибытий, что на 4% больше, чем годом ранее. Таким образом, общее число зарубежных турпоездок впервые превысило показатели допандемийного 2019 года. В числе стран, продемонстрировавших двузначные темпы роста турпотока: Бразилия (+37% год к году), Египет (+20%), Марокко (+14%) и Сейшельские острова (+13%). Сравнительный рост, правда на основе неполных годовых данных, показали Бутан, Исландия, Гайана, ЮАР и Япония. В целом на региональном уровне самый большой рост интереса продемонстрировала Африка (+8% год к году). А место главного туристического направления по-прежнему сохраняет за собой Европа: пусть прирост там и невелик, но традиционно регион привлекает больше всего туристов. В 2025 году его посетили 793 млн человек.

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Десятку самых привлекательных туристических направлений возглавляет Франция — единственная страна, куда совершается более 100 млн турпоездок в год. Соперничать с ней может только Испания. Самые популярные неевропейские направления — США и Турция. Чуть-чуть не хватило для попадания в топ-10 Китаю — турпоток из-за рубежа в 2025 году, по данным СМИ, оценивается в 35 млн человек. Эксперты отмечают положительный эффект принятого китайскими властями в 2023 году решения о введении безвизового въезда гражданам 50 стран. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Загруженность самых популярных туристических направлений не всегда правильно измерять в абсолютных цифрах. К примеру, есть целый ряд государств, где количество приезжающих превышает число местных жителей, иногда в несколько раз. Если смотреть на самые туристические направления под этим углом, то лидирует с большим отрывом карликовое государство Андорра — с соотношением 51 турист на 1 местного. Несмотря на маленькие размеры, княжеству есть чем привлечь путешественников — и природные красоты, и история, и инфраструктура, и возможности для летних восхождений и зимнего катания на горных лыжах и сноуборде. Кроме того, вся территория Андорры — зона дьюти-фри. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Способность привлекать турпоток, превышающий собственное население, демонстрируют и некоторые более крупные страны. К примеру, во второй десятке этого рейтинга Австрия, Португалия, Греция (соотношение у каждой чуть больше двух к одному). Однако на верхних строчках преимущественно совсем маленькие государства, экономики которых критически зависимы от поступлений от туризма. В той же Андорре или на Мальдивах на них приходится более двух третей ВВП, на Багамах — более трети.

В целом совокупные доходы от международного туризма (включая транспортные перевозки) в мире в 2025 году достигли рекордных $2,2 трлн. По оценкам Всемирного совета по туризму и путешествиям (World Travel & Tourism Council, WTTC), в 2025 году вклад турсектора в мировую экономику составил $11,6 трлн, или 9,8% глобального ВВП. Туризм обеспечил работой 366 млн человек по всему миру. Предсказуемо, что больше всего туристы потратили в Европе — регионе, который лидирует по количеству международных прибытий. Зато азиатские страны обгоняют другие регионы по темпам роста туристских расходов в регионе. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Северная Америка — единственный регион, где траты туристов по сравнению с предыдущим годом не выросли, а сократились. Происходит это в основном из-за ситуации в США на фоне ужесточения миграционной политики и введения частичных и полных ограничений на въезд для граждан ряда стран. Ближний Восток в последние годы демонстрировал хорошие темпы роста доходов от туризма — плюс 5,2% к 2024 году и рекордные 26,8% в доковидному 2019-му. В первую очередь за счет повышения интереса к поездкам в Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ. Однако по итогам 2026 года ожидается сокращение поступлений для этого региона. По самым предварительным оценкам, сделанным WTTC в марте 2026 года, отмены рейсов и рост опасений путешественников на фоне эскалации ближневосточных конфликтов в горячей фазе обходился местной туристической индустрии в $600 млн в день. Китай возглавляет рейтинг стран, жители которых тратят больше всего на зарубежные поездки: совокупные расходы туристов из КНР в 2025 году достигали $254 млрд. На втором месте — США. В том время как траты иностранцев в США снижаются, сами американцы расходы на путешествия за рубеж сокращать не намерены. Входит в топ-10 и Россия.

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При этом и американцы, и китайцы тратят значительно больше на поездки внутри своей страны, чем за ее пределами. Внутренний туризм по объемам существенно превосходит международный во всех регионах мира. По последним оценкам, в среднем по миру на его долю приходится более двух третей всех поездок. А в Азии и Северной Америке доля приближается к 80%. Однако международный туризм в последние годы растет более быстрыми темпами.

Первое полугодие 2026 года, по предварительным данным ООН, показало сравнительно небольшой рост турпотока — лишь на 0,4% год к году. На ситуацию в отрасли негативно повлияли геополитическая напряженность в разных регионах, инфляция в целом и рост цен на энергоносители в частности, перебои в авиасообщении из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке, сильная жара в Европе. Эксперты рассчитывают на общий рост мирового турпотока по году на уровне 1–2% вместо ожидавшихся ранее 3–4%. Тем не менее, как прогнозируют аналитики компании Tourism Economics, несмотря на все экономические, геополитические и климатические катаклизмы, международный турпоток продолжит увеличиваться темпами, опережающими рост мирового ВВП. На фоне улучшения общего благосостояния в ближайшие пять лет еще 150 млн семей по всему миру смогут позволить себе совершить заграничную турпоездку. Главным драйвером роста станут развивающиеся рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, особенно Индии и Китая. К 2030 году число международных поездок должно преодолеть отметку 2 млрд в год. Усиливающийся запрос на уникальные впечатления и улучшение ситуации с транспортной доступностью подстегнет интерес к альтернативным, незаезженным направлениям, таким как Албания в Восточной Европе или Сальвадор в Центральной Америке. Но и спрос на самые популярные туристические центры никуда не уйдет. Именно туда в первую очередь направятся новые путешественники с развивающихся рынков. Турпоток в топ-50 популярных городов мира, как ожидается, вырастет еще на 20% в ближайшие пять лет. В частности, в Дубае он увеличится более чем вдвое, а в Бангкоке и Буэнос-Айресе увеличится на 80%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Даны самые популярные города в регионах мира: Северная Америка, Южная Америка, Европа, Ближний Восток, Африка, Азия и Океания.

Даны самые популярные города в регионах мира: Северная Америка, Южная Америка, Европа, Ближний Восток, Африка, Азия и Океания.



Ольга Шкуренко