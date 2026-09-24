Реально-условное хищение

В Москве завершился процесс по делу бывших собственника обанкротившегося банка «Миръ» Александра Миронова и его советника Татьяны Пинчук. Оба признаны виновными в хищении из своего кредитного учреждения и последующей легализации более 600 млн руб. Но если господину Миронову суд назначил 14 лет колонии, как и требовало обвинение, то госпожа Пинчук получила 5 лет, почти вдвое меньше запрошенных прокуратурой 9, еще и условно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший собственник банка «Миръ» Александр Миронов

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Бывший собственник банка «Миръ» Александр Миронов

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Савеловский суд Москвы вынес приговор по делу о хищении 612 млн руб. из средств банка «Миръ». Процесс начался в августе прошлого года и уложился в 40 заседаний. Александру Миронову и имеющей вид на жительство в России гражданке Белоруссии Татьяне Пинчук инкриминировали особо крупную растрату и легализацию денежных средств (ч. 4 ст. 160 и п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).

По итогам разбирательства председательствующий на процессе судья Дмитрий Зозуля признал обоих подсудимых виновными. Бывшему банкиру Миронову он назначил 9 лет колонии общего режима. С учетом уже имеющегося у подсудимого срока путем частичного сложения наказаний, как и просил гособвинитель, суд приговорил бывшего собственника «Мира» к 14 годам лишения свободы. 6 февраля 2024 года приговором Тушинского суда Москвы Александр Миронов был осужден на 7,5 года по 14 эпизодам незаконной организации проведения азартных игр (п. «а» ч. 3 ст. 171.2 УК РФ). По обвинению в этом преступлении Александр Миронов изначально и был отправлен в СИЗО.

Татьяна Пинчук получила пять лет условно, хотя прокурор настаивал на девяти годах реального наказания. Также бывшим финансистам назначены штрафы по 500 тыс. руб. каждому.

По версии следствия, с которой согласился и суд, оба фигуранта являлись организаторами схемы, по которой из банка было похищено более 612 млн руб.

Расследование махинаций в АКБ «Миръ» ГСУ СКР начало в мае 2023 года, через семь с лишним лет после отзыва у финансовой структуры лицензии — из-за «размещения денежных средств в низкокачественные активы и проведения сомнительных транзитных операций». Тогда обязательства банка перед кредиторами составляли более 1,4 млрд руб. Первоначально фигурантов, а помимо Александра Миронова и Татьяны Пинчук обвинения в растрате и легализации были предъявлены и. о. председателя правления АКБ «Миръ» Олегу Демидовичу и его предшественнику Георгию Зарембе, подозревали в хищении всей этой суммы. Однако после проведения экспертиз размер ущерба сократился более чем вдвое.

Из материалов дела следует, что деньги из банка «Миръ» были выведены по распространенной схеме — путем выдачи ничем не обеспеченных кредитов подконтрольным обвиняемым фиктивным фирмам. После серии мнимых сделок деньги оказались на счетах в одном из зарубежных банков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Советник Александра Миронова Татьяна Пинчук

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Советник Александра Миронова Татьяна Пинчук

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Как уже рассказывал “Ъ”, сначала в июне 2025 года Савеловский суд Москвы отправил в колонию на четыре года Олега Демидовича. В связи с заключенным им досудебным соглашением его дело выделили в отдельное производство. Затем соглашение было аннулировано, поскольку бывший финансист, согласившись с обвинением в растрате, отказался признавать вину в легализации. В итоге приговор ему суд вынес в обычном порядке.

В свою очередь Георгий Заремба, за плечами которого к тому моменту было руководство уже четырьмя обанкротившимися банками и одна судимость (в 2018 году в особом порядке он получил четыре с половиной года за хищение более 1,3 млрд руб. из Витас-банка), на этот раз решил заключить контракт с Минобороны и отправиться на СВО, но следователь ему в этом отказал. В какой стадии сейчас находится дело в отношении Георгия Зарембы, неизвестно.

Олег Рубникович