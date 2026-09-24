В кинотеатрах вышел фильм «Флорист» с Жаном Рено
На экранах — неонуар Бабака Наджафи «Флорист» (The Florist). Михаила Трофименкова одновременно и очаровал, и разочаровал этот оммаж шедевру Люка Бессона «Леон» (1994).
«Иногда я скучаю по Франции, но моя жизнь здесь»,— улыбается Чарли. И понятно, что это говорит не персонаж со смутной биографией вроде бы бывшего солдата Иностранного легиона, а сам актер Жан Рено. Чья большая актерская жизнь началась действительно в Нью-Йорке фильмом «Леон».
Хорошая новость для всех тех, кто рыдал над гибелью сентиментального киллера Леона (Жан Рено) в пламени взрыва, разнесшего половину Маленькой Италии. Он жив. Теперь его зовут Чарли, он уютно постарел, сменил вязаную шапочку на старомодную шляпу и по-прежнему любит цветы.
Подробнее — в материале «Леон ли он».
После выхода фильма «Леон» Жан Рено получил международное признание и приглашения в голливудские проекты. Этот период, когда роль в «Леоне» изменила его международный статус, является важной частью карьерной биографии актера, что делает обращение «Флориста» к знакомому экранному образу особенно значимым.
Связь Жана Рено с фильмом Люка Бессона имеет и более длинную предысторию. До «Леона» Рено сыграл у Бессона в «Подземке» и «Голубой бездне», а затем продолжил сотрудничество с режиссером; их совместная работа принесла известность обоим.