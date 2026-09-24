В кинотеатрах вышел фильм «Флорист» с Жаном Рено

На экранах — неонуар Бабака Наджафи «Флорист» (The Florist). Михаила Трофименкова одновременно и очаровал, и разочаровал этот оммаж шедевру Люка Бессона «Леон» (1994).

«Иногда я скучаю по Франции, но моя жизнь здесь»,— улыбается Чарли. И понятно, что это говорит не персонаж со смутной биографией вроде бы бывшего солдата Иностранного легиона, а сам актер Жан Рено. Чья большая актерская жизнь началась действительно в Нью-Йорке фильмом «Леон».

Хорошая новость для всех тех, кто рыдал над гибелью сентиментального киллера Леона (Жан Рено) в пламени взрыва, разнесшего половину Маленькой Италии. Он жив. Теперь его зовут Чарли, он уютно постарел, сменил вязаную шапочку на старомодную шляпу и по-прежнему любит цветы.

Подробнее — в материале «Леон ли он».