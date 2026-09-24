Си заявил о планах расширять сотрудничество с США

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что прибыл в Соединенные Штаты по приглашению Дональда Трампа, чтобы расширять сотрудничество стран и повышать качество жизни китайцев и американцев.

«Я готов работать с вами, чтобы направить гигантский корабль китайско-американских отношений по устойчивому курсу в будущее»,— сказал Си Цзиньпин, выступая с заявлением в Белом доме перед началом переговоров с президентом США. «Мы призываем наши правительственные ведомства, отвечающие за иностранные дела, экономические вопросы, финансовое сотрудничество, правоохранительные органы и межличностные обмены, укреплять контакты, и мы поддерживаем наши законодательные органы в расширении обменов»,— подчеркнул китайский лидер.

Си Цзиньпин прибыл в США сегодня. У китайского лидера запланированы переговоры с Дональдом Трампом один на один и с участием делегаций, а также государственный ужин. Стороны планируют обсудить проблемы безопасности, мировую обстановку, ИИ и другие вопросы. Дональд Трамп перед переговорами заявил, что построил с Си Цзиньпином дружеские отношения, а совместно лидеры смогли решить множество проблем в отношениях стран.

Лусине Баласян