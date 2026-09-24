РХТУ имени Менделеева возобновил работу спустя несколько часов после эвакуации

Российский химико-технологический университет (РХТУ) имени Д. И. Менделеева работает в штатном режиме после эвакуации. О ее причинах в пресс-службе вуза не сообщили, передает ТАСС.

По данным Msk1.ru, студентов и преподавателей университета вывели на улицу около 11:00 мск после сообщений о минировании. На место прибыли сотрудники полиции и аварийные службы. Занятия отменили до завтра.

Как минимум 10 московских вузов были эвакуированы сегодня днем. Среди них — ГИТИС, Сеченовский университет, колледж РЭУ им. Плеханова в Хамовниках и Московский психолого-педагогический университет (МГППУ). Студенты вузов рассказали, что в учебные заведения также поступили сообщения о минировании.