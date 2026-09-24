Верховный суд не смягчил воронежцу 17-летний приговор за подготовку к диверсии

Коллегия по уголовным делам Верховного суда РФ не нашла оснований для отмены приговора 25-летнему воронежцу Андрею Василенко, осужденному за госизмену, подготовку к диверсии и прохождение обучения для ее совершения (ст. 275, ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 281, ст. 281.2 УК РФ). Об этом сообщили в суде. Ранее Воронежский облсуд назначил Василенко 17 лет колонии строгого режима, четыре из которых он проведет в тюрьме, и ограничение свободы на один год. Апелляция оставила решение без изменения.

Суд также конфисковал автомобиль, который воронежец использовал при совершении преступлений.

По данным следствия, в марте 2024 года Василенко вступил в контакт с представителями спецслужб Украины и стал передавать им информацию об объектах железнодорожной инфраструктуры в городе. Вместе с неустановленными соучастниками осужденный купил средства, необходимые для поджога релейного шкафа и локомотива, и отправился на место совершения диверсии. Сотрудники регионального УФСБ пресекли его действия.

В июне «Ъ-Черноземье» сообщал, что в Воронежской области 42-летнего жителя Поворино будут судить за диверсию. Мужчина, действуя по указанию украинских спецслужб, совершил поджог нескольких электроподстанций.

Мария Свиридова