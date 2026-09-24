Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Украина и США не ответили на вопросы о размещении биолабораторий на украинской территории в нарушении международной конвенции. По его словам, Соединенные Штаты в целом «не дают себе труда серьезно этим заняться».

«Это только изобличает, что у них оспаривать факты и конкретику, которая у нас есть, нет никакой возможности»,— сказал Сергей Рябков журналистам (цитата по «РИА Новости»).

Минобороны России еще в начале военной операции в 2022 году заявляло, что на Украине есть финансируемые США лаборатории по разработке компонентов биологического оружия. Украинские власти эту информацию отрицали. В июне 2026 года уходящая в отставку с поста главы Нацразведки США Тулси Габбард опубликовала материалы, согласно которым на Украине находятся около 40 биолабораторий США, которые занимались исследованиями различных патогенов.