Россия не получила ответов от США и Украины по теме биолабораторий
Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Украина и США не ответили на вопросы о размещении биолабораторий на украинской территории в нарушении международной конвенции. По его словам, Соединенные Штаты в целом «не дают себе труда серьезно этим заняться».
«Это только изобличает, что у них оспаривать факты и конкретику, которая у нас есть, нет никакой возможности»,— сказал Сергей Рябков журналистам (цитата по «РИА Новости»).
Минобороны России еще в начале военной операции в 2022 году заявляло, что на Украине есть финансируемые США лаборатории по разработке компонентов биологического оружия. Украинские власти эту информацию отрицали. В июне 2026 года уходящая в отставку с поста главы Нацразведки США Тулси Габбард опубликовала материалы, согласно которым на Украине находятся около 40 биолабораторий США, которые занимались исследованиями различных патогенов.
Конвенция о запрещении биологического оружия предусматривает возможность расследовать подозрения в применении биооружия, однако, по оценке российских экспертов в 2023 году, соответствующие механизмы и процедуры нуждаются в обновлении и уточнении. Поэтому сам спор о лабораториях не превращается автоматически в международную проверку: для запуска конкретного расследования требуется отдельное процедурное решение.
Россия неоднократно выносила тему военно-биологических программ на обсуждение в Совете Безопасности и Генеральной Ассамблее ООН. В ноябре 2022 года Совет Безопасности отклонил российскую резолюцию о создании комиссии для расследования деятельности Украины и США; при этом в марте 2022 года ООН заявляла, что не располагает данными о нарушении КБТО со стороны этих стран.