В школах Подмосковья не планируют регулярные уроки по действиям при ударах БПЛА
В школах Подмосковья не планируют проводить регулярные уроки по действиям при терактах и ударах БПЛА. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе областного Министерства образования.
Замначальника ГУ МЧС России по Московской области Александр Медведев анонсировал на 2 октября во всех школах Подмосковья открытый урок по гражданской обороне. Он отмечал, что такие занятия будут проводиться каждый месяц.
«Мы знаем, что сейчас сложное время у нас, что сейчас создается угроза не только какими-то бытовыми техногенными пожарами. Есть у нас и новые угрозы, в том числе и угрозы терроризма, и угрозы БПЛА»,— сказал Александр Медведев журналистам (цитата по ТАСС).
Открытый урок и обязательная часть учебной программы — разные организационные форматы. По разъяснению Минпросвещения от 19 сентября 2022 года, занятия обязательны для посещения, когда они включены в образовательную программу; сам анонс мероприятия этого статуса не устанавливает.
Поэтому ежемесячный формат, о котором говорил представитель МЧС, не означает автоматического появления нового обязательного предмета или регулярного урока в школьном расписании. Для этого занятия должны быть оформлены как часть образовательной программы региона или конкретной школы, тогда как областное министерство заявило об отсутствии планов вводить регулярные уроки по таким темам.