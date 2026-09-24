В школах Подмосковья не планируют регулярные уроки по действиям при ударах БПЛА

В школах Подмосковья не планируют проводить регулярные уроки по действиям при терактах и ударах БПЛА. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе областного Министерства образования.

Замначальника ГУ МЧС России по Московской области Александр Медведев анонсировал на 2 октября во всех школах Подмосковья открытый урок по гражданской обороне. Он отмечал, что такие занятия будут проводиться каждый месяц.

«Мы знаем, что сейчас сложное время у нас, что сейчас создается угроза не только какими-то бытовыми техногенными пожарами. Есть у нас и новые угрозы, в том числе и угрозы терроризма, и угрозы БПЛА»,— сказал Александр Медведев журналистам (цитата по ТАСС).