Процент сделал ставку на пассивных

Минфин предложил облагать пассивные доходы россиян по ставке НДФЛ 13-22%. Это следует из проекта бюджета, который министерство внесло на рассмотрение в правительство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Как пишет “Ъ”, речь о дивидендах, процентах от вкладов, операциях с ценными бумагами и продаже недвижимости. Такие доходы облагают по ставкам 13-15%. Теперь их намерены включить в основную налоговую базу. Это в большей степени соответствует целеполаганию введения прогрессивной шкалы НДФЛ, заявили в Минфине.

Что означают изменения с точки зрения поступлений в бюджет? “Ъ FM” обсудил с директором Центра исследования экономической политики МГУ Олегом Буклемишевым:

«Здесь, видимо, присутствует стремление перевести в общедоходную линейку и начинать брать доходы с процентов, дивидендов и так далее по ставкам прогрессии. Логика в этом определенная есть. Вопрос в том, насколько это окажется применимым. Наверное, тогда все эти доходы будут концентрироваться — цифровизация позволяет. Другое дело, что дополнительные доходы, которые тем самым будут взяты, пойдут в бюджет и будут, наверное, не столь велики, поскольку прогрессия все-таки не позволяет сильно наращивать поступления (в отличие от базовых ставок налога).

Все нововведения довольно быстро могут быть внедрены. Если посмотреть на личный кабинет человека на сайте налоговой, где, собственно, происходит большинство оформления деклараций, то легко понять, что перемещение учета из одной категории в другую не должно составить определенного труда. И банковские доходы там находятся, и значительная часть ценных бумаг оказывается там учтена.

Так что, кроме программистских и каких-то некоторых учетных сложностей, я проблем особенных не вижу. Это реализуемо, в части банковских депозитов уж точно, поскольку это основная часть активов населения и, соответственно, основная часть получаемых доходов».

По данным “Ъ”, поправки не коснутся преференции для малых вкладов. Сейчас налогом не облагаются суммы до 1 млн руб. Сами изменения при этом затронут лишь 4% населения, заключили в Минфине. И с этой оценкой трудно не согласиться, рассуждает гендиректор аналитического агентства «Бизнесдром» Павел Самиев:

«Прогрессивная шкала прежде всего дает большую нагрузку для доходов физических лиц. Там ставки высокие. По небольшим доходам ставки остаются на прежнем уровне либо повышаются незначительно. Это действительно касается не очень значительного числа людей, которые получают в том числе пассивный доход.

Более того, если даже взять эту часть населения, которая, соответственно, будет иметь большие ставки налоговые, чем сейчас, среди них можно выделить какую-то очень незначительную долю, которые столкнутся с каким-то ростом налоговой нагрузки. Так что это не какое-то новое увеличение налогов, а это скорее единая шкала, единая система».

Также Минфин предложил взимать НДС 22% при онлайн-покупке иностранных товаров.

Никита Путятин