МИД РФ: перемирие не обеспечит устойчивого мира на Украине
Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что тема перемирия возникает в повестке, когда Украина нуждается в передышке, но это не обеспечит устойчивого урегулирования. По его словам, продолжение боевых действий не препятствует поиску долгосрочного решения конфликта.
«Многократно объяснялось, что перемирие требуется каждый раз, когда противник ощущает жесткое давление и ищет способы, как получить передышку»,— сказал Сергей Рябков журналистам (цитата по ТАСС). «Перемирие равно передышке. С нашей стороны многократно говорилось, что у нас цель - долгосрочное устойчивое урегулирование»,— подчеркнул замглавы российского МИДа.
Накануне глава МИД Украины Андрей Сибига заявил о готовности страны «к полному, немедленному и безусловному прекращению огня» и призвал Россию «сделать то же самое». Перед этим президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп обсуждали энергетическое перемирие. Сергей Рябков отмечал, что Москва серьезно восприняла эту идею, но подобные заявления не всегда подкрепляются реальными делами.
В предложенной США в марте 2025 года конструкции 30-дневное прекращение огня должно было предшествовать соглашению об окончательном завершении боевых действий. Российская сторона при этом указывала на необходимость гарантий, что пауза не будет использована Украиной для перевооружения, поэтому отдельно взятое прекращение огня не рассматривается как достаточная основа для устойчивого соглашения.
В феврале 2025 года Сергей Рябков связывал долгосрочное решение с устранением причин конфликта, включая нерасширение НАТО и обеспечение прав русскоязычного населения на Украине. Еще в ноябре 2023 года российские власти заявляли, что готовы к переговорам при признании Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей территориями России.