МИД РФ: перемирие не обеспечит устойчивого мира на Украине

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что тема перемирия возникает в повестке, когда Украина нуждается в передышке, но это не обеспечит устойчивого урегулирования. По его словам, продолжение боевых действий не препятствует поиску долгосрочного решения конфликта.

«Многократно объяснялось, что перемирие требуется каждый раз, когда противник ощущает жесткое давление и ищет способы, как получить передышку»,— сказал Сергей Рябков журналистам (цитата по ТАСС). «Перемирие равно передышке. С нашей стороны многократно говорилось, что у нас цель - долгосрочное устойчивое урегулирование»,— подчеркнул замглавы российского МИДа.

Накануне глава МИД Украины Андрей Сибига заявил о готовности страны «к полному, немедленному и безусловному прекращению огня» и призвал Россию «сделать то же самое». Перед этим президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп обсуждали энергетическое перемирие. Сергей Рябков отмечал, что Москва серьезно восприняла эту идею, но подобные заявления не всегда подкрепляются реальными делами.

Лусине Баласян