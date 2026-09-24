Глава ВТБ сообщил о переносе допэмиссии на октябрь

ВТБ перенес проведение допэмиссии для сделки с группой Wildberries-Russ (РВБ) на октябрь, сообщил журналистам глава банка Андрей Костин в кулуарах XXIII Международного банковского форума. По его словам, стратегические планы ВТБ по сотрудничеству с Wildberries не изменились.

«Да, она (допэмиссия.— "Ъ") перенеслась, но она будет»,— сказал господин Костин (цитата по «Интерфаксу»).

ВТБ и РВБ объявили о стратегическом партнерстве в мае. По соглашению ВТБ выкупит 5% в WB Банке, дочернем банке РВБ, с потенциальной возможностью увеличить долю. Для этого ВТБ планировал провести допэмиссию и разместить до 6,292 млрд акций по цене 87 руб. за бумагу, чтобы направить привлеченные средства на сделку. Собрание акционеров утвердило цену размещения в конце июля. Изначально допэмиссию планировали провести в августе, затем сделка переносилась на сентябрь.