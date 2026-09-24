Глава ВТБ сообщил о переносе допэмиссии на октябрь
ВТБ перенес проведение допэмиссии для сделки с группой Wildberries-Russ (РВБ) на октябрь, сообщил журналистам глава банка Андрей Костин в кулуарах XXIII Международного банковского форума. По его словам, стратегические планы ВТБ по сотрудничеству с Wildberries не изменились.
«Да, она (допэмиссия.— "Ъ") перенеслась, но она будет»,— сказал господин Костин (цитата по «Интерфаксу»).
ВТБ и РВБ объявили о стратегическом партнерстве в мае. По соглашению ВТБ выкупит 5% в WB Банке, дочернем банке РВБ, с потенциальной возможностью увеличить долю. Для этого ВТБ планировал провести допэмиссию и разместить до 6,292 млрд акций по цене 87 руб. за бумагу, чтобы направить привлеченные средства на сделку. Собрание акционеров утвердило цену размещения в конце июля. Изначально допэмиссию планировали провести в августе, затем сделка переносилась на сентябрь.
Перенос дополнительной эмиссии акций ВТБ связан с тем, что атаки беспилотников на инфраструктуру группы Wildberries-Russ (РВБ) ухудшили инвестиционный кейс сделки, сообщил глава ВТБ Андрей Костин. Привлеченные от размещения средства планировалось направить на покупку доли в финтех-активах РВБ, поэтому сдвиг эмиссии одновременно отодвигает и саму сделку ВТБ с Wildberries.
По оценке аналитика Олега Абелева, закрытие сделки в текущих условиях означало бы для ВТБ существенные репутационные и финансовые риски, включая необходимость реструктурировать кредиты пострадавшим селлерам. При этом отказ от сделки также мог бы быть воспринят как провал стратегии, что негативно сказалось бы на доверии к менеджменту.