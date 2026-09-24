Житель Украины устроил резню в женском монастыре в Польше

Один человек погиб и четверо ранены в результате нападения человека с ножом на женский бенедиктинский монастырь в польском городе Ярослав. Злоумышленник, 31-летний житель Украины, задержан полицией. Об этом сообщают польские СМИ, в частности телеканал TVP. О мотивах нападавшего пока ничего не известно.

Инцидент произошел утром 24 сентября. По словам очевидцев, человек, которого раньше никогда не видели в монастыре, вошел через открытые ворота «и просто начал убивать». «Несмотря на холодную погоду он был в шортах и рубашке с короткими рукавами,— рассказала одна из монахинь. — Он выглядел сумасшедшим».

Размахивавшего ножом мужчину пытался остановить один из священников, но был убит. До появления полицейских преступник успел ранить еще трех мужчин и одну женщину.

Полиция продолжает восстанавливать картину преступления и пока не комментирует ситуацию.

Андрей Келекеев