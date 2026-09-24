Мишустин перечислил приоритеты федерального бюджета на 2027 год

Премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства перечислил приоритеты федерального бюджета на 2027 год. Среди них — выполнение социальных обязательств, поддержка семей с детьми, развитие здравоохранения и образования, а также обеспечение безопасности страны и социальная помощь участникам СВО и их близким.

Отдельно господин Мишустин выделил достижение национальных целей, которые определил президент России Владимир Путин. Они включают вопросы технологического лидерства, в частности, развитие станкостроения, микро- и радиоэлектроники. Премьер-министр отметил, что на финансирование нацпроектов в бюджете запланировано около 19 трлн руб.

«Конечно, будем и дальше помогать регионам, ведь многие задачи решаются на местах. Объем федеральной поддержки субъектов РФ будет сохранен на уровне текущего года»,— сказал господин Мишустин (цитата по сайту правительства).

Правительство России прогнозирует доходы федерального бюджета на уровне 43,3 трлн руб. в 2027 году. К 2029 году сумма может увеличиться до 48,4 трлн руб., добавил премьер-министр. Он отметил, что такой рост позволит профинансировать важнейшие направления. Расходы закладываются на уровне 48,8 трлн руб. В таком случае дефицит бюджета может составить 5,5 трлн руб. в 2027 году.