Мишустин перечислил приоритеты федерального бюджета на 2027 год
Премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства перечислил приоритеты федерального бюджета на 2027 год. Среди них — выполнение социальных обязательств, поддержка семей с детьми, развитие здравоохранения и образования, а также обеспечение безопасности страны и социальная помощь участникам СВО и их близким.
Отдельно господин Мишустин выделил достижение национальных целей, которые определил президент России Владимир Путин. Они включают вопросы технологического лидерства, в частности, развитие станкостроения, микро- и радиоэлектроники. Премьер-министр отметил, что на финансирование нацпроектов в бюджете запланировано около 19 трлн руб.
«Конечно, будем и дальше помогать регионам, ведь многие задачи решаются на местах. Объем федеральной поддержки субъектов РФ будет сохранен на уровне текущего года»,— сказал господин Мишустин (цитата по сайту правительства).
Правительство России прогнозирует доходы федерального бюджета на уровне 43,3 трлн руб. в 2027 году. К 2029 году сумма может увеличиться до 48,4 трлн руб., добавил премьер-министр. Он отметил, что такой рост позволит профинансировать важнейшие направления. Расходы закладываются на уровне 48,8 трлн руб. В таком случае дефицит бюджета может составить 5,5 трлн руб. в 2027 году.
Пространство для перераспределения расходов бюджета ограничивают долгосрочные социальные обязательства, включая действующие до 2030 года национальные проекты, а также высокие военные расходы. Для сокращения разрыва между доходами и расходами правительство повысило налоговую нагрузку: с 2025 года ставка налога на прибыль выросла с 20% до 25%, была расширена прогрессивная шкала НДФЛ, а также увеличена ставка НДС с 20% до 22%. Налоговая реформа должна была добавить в доходы бюджета 2,7 трлн рублей в 2025 году.
Еще один элемент конструкции — объявленный в 2024 году переход к бюджетному правилу: на текущие расходы должны направляться только базовые нефтегазовые доходы, а дополнительные поступления — накапливаться в Фонде национального благосостояния. Средства на проекты развития власти ранее обещали изыскивать заранее, чтобы выполнять их в запланированном объеме; поэтому финансирование нацпроектов рассматривается как защищенная статья, а не как расход, зависящий от остатка средств после покрытия других обязательств.