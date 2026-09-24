Объемы промпроизводства в Нижегородской области продолжают сокращаться

Индекс промышленного производства в Нижегородской области в январе-августе 2026 года составил 99,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил Нижегородстат. В августе по сравнению с июлем показатель снизился до 99,4%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Ощутимо снизились показатели добычи полезных ископаемых — на 39% по сравнению с тем же периодом прошлого года. На 8,2% сократились объемы в секторе водоснабжения. Увеличить показатели удалось в сфере энергетики — на 1,8%.

В обрабатывающем секторе промышленности показатели не изменились.

Как писал «Ъ-Приволжье», индекс промышленного производства в Нижегородской области за семь месяцев 2026 года составил 99,1%.

Егор Емельянов