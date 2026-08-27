Промышленное производство в Нижегородской области сократилось за семь месяцев

Индекс промышленного производства в Нижегородской области в январе—июле 2026 года составил 99,1% к семи месяцам прошлого года, следует из материалов Нижегородстата. При этом в июле производство увеличилось на 3,5% по сравнению с июнем 2026 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Индекс в основных для региона обрабатывающих производствах составил 99,1%, однако рост на 2,4% зафиксирован у предприятий коммунальной отрасли. Показатель в секторе водоснабжения, водоотведения и утилизации отходов составил 90,4%, а добыча полезных ископаемых сократилась на 39,9%.

Как писал «Ъ-Приволжье», индекс промышленного производства в Нижегородской области в первом полугодии 2026 года составил 100,2%.

Владимир Зубарев