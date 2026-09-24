Ifop: сотрудники компаний активно осваивают ИИ без поддержки работодателя
Сотрудники компаний активно используют в работе ИИ-инструменты, но обучение в этой сфере пока недостаточно и оставлено на усмотрение самих работников, следует из опроса Французского института общественного мнения (Ifop).
Внедрение ИИ-инструментов в профессиональную деятельность оказалось в среднем на уровне 85%. Как отмечают исследователи, в небольших компаниях, с количеством сотрудников менее 500 человек, их используют чаще, чем в более крупных.
Около 65% опрошенных отметили, что используют ИИ в личных целях. При этом 47% сотрудников компаний пользуются им только в личных целях, 14% — только в рабочих, а 39% — в смешанных.
Положительное влияние ИИ на эффективность работы отмечают 72% опрошенных, а 26% не видят никаких изменений. По влиянию на рабочую нагрузку мнения расходятся — 66% руководителей видят улучшения, среди сотрудников так считают 56%.
19% опрошенных сообщили, что работодатели обеспечили их как самими инструментами ИИ, так и обучением по их использованию. 39% опрошенных говорят, что применяют ИИ по собственной инициативе без поддержки компании.
При самостоятельном освоении ИИ компания получает не единое внедрение, а набор небольших проектов, которые ведут сотрудники-энтузиасты. В итоге инструменты уже могут использоваться в работе, тогда как стратегия компании еще не учитывает их распространение и правила применения.
Для устойчивого эффекта ИИ недостаточно подключить как отдельный сервис: его требуется связать с системами управления, внутренними базами знаний, информационной безопасностью и контролем доступа. Скрытое использование открытых решений создает риск утечки данных, а незнание руководством причин разницы в продуктивности сотрудников может привести к ошибочным управленческим и кадровым решениям.
Обучение в такой модели нужно не только для освоения функций ИИ. Оно помогает сформировать доверие к системе, объяснить логику ее рекомендаций и связать инструменты с реальными рабочими задачами.