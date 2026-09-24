Ifop: сотрудники компаний активно осваивают ИИ без поддержки работодателя

Сотрудники компаний активно используют в работе ИИ-инструменты, но обучение в этой сфере пока недостаточно и оставлено на усмотрение самих работников, следует из опроса Французского института общественного мнения (Ifop).

Внедрение ИИ-инструментов в профессиональную деятельность оказалось в среднем на уровне 85%. Как отмечают исследователи, в небольших компаниях, с количеством сотрудников менее 500 человек, их используют чаще, чем в более крупных.

Около 65% опрошенных отметили, что используют ИИ в личных целях. При этом 47% сотрудников компаний пользуются им только в личных целях, 14% — только в рабочих, а 39% — в смешанных.

Положительное влияние ИИ на эффективность работы отмечают 72% опрошенных, а 26% не видят никаких изменений. По влиянию на рабочую нагрузку мнения расходятся — 66% руководителей видят улучшения, среди сотрудников так считают 56%.

19% опрошенных сообщили, что работодатели обеспечили их как самими инструментами ИИ, так и обучением по их использованию. 39% опрошенных говорят, что применяют ИИ по собственной инициативе без поддержки компании.

Екатерина Наумова