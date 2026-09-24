Медведев назвал историческим успехом результаты «Единой России» на выборах

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев поздравил сторонников с историческим успехом на выборах в Госдуму. Партия, по его словам, рассчитывает получить 349 мандатов в парламенте из 445.

«"Единая Россия" получила около 58% голосов граждан. Наши кандидаты победили более чем в 200 одномандатных округах. И всего, мы исходим из того, что может получиться 349 мандатов»,— сказал он на партийном заседании. Он отметил, что «Единая Россия» остается партией президента и «ведущей политической силой нашего общества».

По последним данным ЦИК, «Единая Россия» набирает 58,21% голосов, КПРФ — 13,47% , ЛДПР — 8,88%, «Новые люди» — 7,82%, «Справедливая Россия» — 5,34%. Кандидаты от «Единой России» лидируют в 209 одномандатных округах из 225, от КПРФ, «Справедливой России» и самовыдвиженцы — в четырех округах, от ЛДПР — в двух округах, от «Родины» — в одном. Всего «Единая Россия» сможет получить не менее 348 мандатов из 445. Окончательные итоги голосования ЦИК подведет 25 сентября.