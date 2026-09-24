Медведев назвал историческим успехом результаты «Единой России» на выборах
Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев поздравил сторонников с историческим успехом на выборах в Госдуму. Партия, по его словам, рассчитывает получить 349 мандатов в парламенте из 445.
«"Единая Россия" получила около 58% голосов граждан. Наши кандидаты победили более чем в 200 одномандатных округах. И всего, мы исходим из того, что может получиться 349 мандатов»,— сказал он на партийном заседании. Он отметил, что «Единая Россия» остается партией президента и «ведущей политической силой нашего общества».
По последним данным ЦИК, «Единая Россия» набирает 58,21% голосов, КПРФ — 13,47% , ЛДПР — 8,88%, «Новые люди» — 7,82%, «Справедливая Россия» — 5,34%. Кандидаты от «Единой России» лидируют в 209 одномандатных округах из 225, от КПРФ, «Справедливой России» и самовыдвиженцы — в четырех округах, от ЛДПР — в двух округах, от «Родины» — в одном. Всего «Единая Россия» сможет получить не менее 348 мандатов из 445. Окончательные итоги голосования ЦИК подведет 25 сентября.
При заявленном в новости составе «Единая Россия» гипотетически сможет единолично принимать любые законы, без необходимости искать поддержку у других фракций. Это дает партии контроль над прохождением законопроектов через Госдуму, хотя конкретные полномочия зависят от окончательного распределения мандатов.
Для сравнения, по итогам выборов 2016 года партия получила 343 мандата, а на выборах 2021 года — 324 места в Госдуме. Заявленный результат выше обоих показателей, поэтому он означает не просто сохранение большинства, а увеличение представительства партии по сравнению с двумя предыдущими составами нижней палаты.