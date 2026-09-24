Машков предложил отправлять в регионы выпускников столичных театральных вузов

Председатель Союза театральных деятелей России Владимир Машков предложил направлять в регионы выпускников театральных вузов Москвы и Санкт-Петербурга, которые отучились по целевому набору. По его словам, это решит проблему нехватки актеров в местных театрах. Мера входит в проект концепции развития театрального дела в России на период до 2035 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

«Действительно огромное количество проблем с мастерами, которые работают в театрах в самых разных сферах, и с молодыми артистами, талантливыми, которые, иногда уезжая из регионов, не возвращаются в свои родные города, что было бы прекрасно. В начале пути они бы приносили те знания, которые получают в Москве, в Санкт-Петербурге»,— заявил господин Машков на Петербургском форуме объединенных культур.

Для привлечения молодых специалистов предлагается проработать систему льгот и социальной поддержки. По мнению авторов проекта, принятые меры повысят доступность театров для жителей регионов. Проект концепции направлен в Минкультуры для согласования и последующего утверждения в правительстве.