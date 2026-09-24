Удмуртия попала в топ—10 кредитного рейтинга населения регионов РФ в августе

Удмуртия оказалась на шестом месте в кредитном рейтинге (КР) жителей регионов РФ в августе. Средний показатель КР заемщиков в республике составил 747 баллов из 999 (+2 пункта за год). Об этом сообщает Объединенное кредитное бюро (ОКБ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Первое место в топе заняла Москва, где кредитный рейтинг жителей в среднем составил 778 баллов (+1). Аутсайдером стала Тыва с показателем 581 балл (-6).

Кредитный рейтинг — числовая оценка кредитной истории, показывающая надежность заемщика. Чем она выше, тем ниже риск у банков и тем лучше условия кредитования.

Напомним, в августе банки выдали жителям Удмуртии 23,59 тыс. кредитов наличными на общую сумму 4,83 млрд руб. По сравнению с июлем количество выдач выросло на 4%, при этом объем кредитования не изменился.