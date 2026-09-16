Банки в Удмуртии увеличили выдачу кредитов наличными на 4% в августе

В августе банки выдали жителям Удмуртии 23,59 тыс. кредитов наличными на общую сумму 4,83 млрд руб. По сравнению с июлем количество выдач выросло на 4%, объем кредитования не изменился, следует из данных Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ольга Зиновская / Коммерсантъ Фото: Ольга Зиновская / Коммерсантъ

Средний размер кредита в августе составил 205 тыс. руб., снизившись за месяц на 4%. Средний срок кредитования остался на уровне 30 месяцев. За восемь месяцев 2026 года жители республики оформили 164,57 тыс. кредитов наличными на 32,22 млрд руб. Средний размер кредита за этот период составил 196 тыс. руб., средний срок — 29 месяцев.

В целом по России в августе банки выдали 2,35 млн кредитов наличными на 491,77 млрд руб. Это максимальные показатели с начала 2025 года. По сравнению с июлем число выдач выросло на 4%, а объем кредитования — на 1%.