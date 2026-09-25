«Образовался дисбаланс конкуренции»

Доля онлайн-сегмента на российском розничном рынке по итогам 2026 года может вырасти с 20% до 25%. Это увеличение обеспечат не только универсальные или нишевые маркетплейсы, но и традиционные сети. О конкуренции между форматами в интервью “Ъ” рассказал председатель АКОРТ (Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли) Станислав Богданов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба АКОРТ Фото: Пресс-служба АКОРТ

— Ждете ли роста доли e-commerce в розничном обороте в этом году?

— Сегодня, по оценке правительства, на электронную коммерцию приходится более 20% розничного оборота страны, и по итогам 2026 года эта доля может увеличиться до 25%. По прогнозу Минпромторга, к 2030 году на онлайн может приходиться 33–35% розничной торговли.

— В каких категориях показатель самый высокий и самый низкий?

— Чаще всего онлайн покупают электронику, одежду и обувь, товары для дома. В этих категориях покупателю удобно сравнить характеристики и цены разных моделей, выбрать нужный размер или комплектацию, заказать доставку. С продуктами питания ситуация другая: доля онлайн-канала в продовольственном обороте составит в 2026 году 7%. Продукты покупают часто, небольшими объемами и рядом с домом, а свежие позиции, мясо, овощи и фрукты покупатели предпочитают выбирать сами. Хотя продовольственный онлайн остается самым динамичным направлением розницы и в 2028 году с высокой вероятностью превысит 10%.

— Почему растут обороты у универсальных маркетплейсов?

— Толчок к росту востребованности онлайн-каналов дала пандемия, у потребителя сформировалась устойчивая привычка к покупкам в цифровом формате. Онлайн-платформы росли вместе со всей электронной коммерцией: часть покупок перешла в интернет, прежде всего в непродовольственных категориях. Маркетплейсы — один из каналов продаж наряду с магазинами, приложениями и онлайн-сервисами торговых сетей. Сегодня онлайн и офлайн работают как единый омниканальный рынок, где покупатель выбирает формат под конкретную задачу.

— Развитие универсальных онлайн-платформ —проблема для офлайн-розницы?

— Торговые сети все эти годы развивались параллельно с цифровыми платформами: открывали новые магазины, в первую очередь дискаунтеры и магазины у дома, выстраивали собственные онлайн-каналы. Появление платформ усилило конкуренцию на розничном рынке. Часть покупок перешла в интернет, и ритейлеры перестроили бизнес: стали работать сразу в двух каналах, пересмотрели форматы магазинов, сделали упор на эффективность логистики и сервиса. Сдерживающим фактором для розницы платформы не стали, они изменили модель развития отрасли, компании к этим изменениям адаптировались. В процессе бурного роста маркетплейсов образовался дисбаланс конкуренции. Сейчас цифровые платформы и торговые сети занимаются по сути идентичной деятельностью, но правила игры для них различаются, что создает конкурентный перекос.

— В чем сложность конкуренции с маркетплейсами?

— Например, торговые сети выкупают продовольственные товары в собственность, несут прямую ответственность перед потребителем за их качество, обеспечивают все механизмы контроля. Маркетплейсы как посредники такой ответственности не несут, но выступают заметным и быстрорастущим каналом продаж продовольствия. Онлайн остается для торговых сетей самым динамичным направлением: в первом полугодии 2026 года интернет-продажи крупных сетей выросли в среднем более чем на 20%, а доля онлайн-канала в их обороте составляет 5–10%. Главные драйверы: развитие экспресс-доставки, расширение ее географии и инфраструктуры дарксторов. Основная сложность связана с издержками. Развитие доставки и дарксторов требует инвестиций на фоне удорожания аренды и логистики, роста коммунальных расходов.

— У офлайн-канала есть преимущества?

— Объединение онлайн-канала и сети магазинов, работающих как пункты выдачи, позволяет комплектовать и доставлять заказ или предлагать самовывоз в течение 15–30 минут. Физический магазин при этом дает покупателю то, чего нет у онлайн-витрины: возможность примерить вещь, убедиться в наличии товара, сразу забрать покупку и получить помощь консультанта.

Интервью взяла Александра Мерцалова