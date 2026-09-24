Норильск меняет привычный образ заполярного промышленного города

Норильск, десятилетиями ассоциировавшийся прежде всего с тяжелой промышленностью, загрязнением воздуха и суровыми условиями жизни, постепенно меняет привычный образ. С 2020 по 2025 год промышленные выбросы в городе снизились на 39%. Параллельно идет программа реновации стоимостью 120 млрд руб., рассчитанная до 2035 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено пресс-службой Норникель. Фото: предоставлено пресс-службой Норникель.

По итогам 2023 года Росгидромет исключил Норильск из перечня городов с очень высоким индексом загрязнения атмосферы. В 2016 году «Норникель» закрыл расположенный рядом с жилыми кварталами Никелевый завод и перевел производство на другие площадки без сокращения рабочих мест.

В октябре 2023 года компания запустила Серную программу. Установки улавливают и очищают отходящие газы плавильных печей, превращают диоксид серы в серную кислоту, а затем нейтрализуют ее известняком с получением гипса. Инвестиции в программу превышают 200 млрд рублей, эффективность улавливания диоксида серы — выше 99%.

После выхода всех систем на полную мощность к 2028 году объем загрязняющих веществ должен сократиться примерно в десять раз. Норильск участвует в федеральном проекте «Чистый воздух», реализация которого для Норильска и Красноярска завершается в 2026 году. Целевой показатель — снижение выбросов опасных загрязняющих веществ на 20%. «Норникель» обеспечил две трети всего снижения выбросов в рамках проекта.

Четырехстороннее соглашение о реновации Норильска до 2035 года было подписано в феврале 2021 года. Большую часть из предусмотренных

программой 120 млрд руб. вкладывает «Норникель». С 2022 года в эксплуатацию ввели пожарное депо и комплексный центр социального обслуживания населения после капитального ремонта, а в Кайеркане реконструировали детский сад. В 2025 году город получил порядка 16 тыс. кв. м нового жилья, также открылся общественно-культурный центр «Башня».

В Центральном районе строят восьмиэтажный жилой дом, в Талнахе — поликлинику. Комплексное обновление Заполярного госуниверситета им. Федоровского рассчитывают завершить к концу 2027 года. Город также ждет лицей им. Долгих на 1100 мест.

Для контроля за многолетней мерзлотой «Норникель» создал Центр мониторинга зданий и сооружений. Единая информационно-диагностическая система отслеживает состояние 1500 объектов, включая температуру грунтов и деформации конструкций с точностью 1–2 миллиметра. Мониторингом мерзлоты работа не ограничивается: Заполярный госуниверситет совместно с МГУ им. Ломоносова проводит мерзлотные школы для студентов и молодых ученых, которые приезжают в Норильск работать в реальных арктических условиях. В феврале 2026 года вузы подписали соглашение, давшее старт новым исследованиям изменения климата, состояния и поведения мерзлоты, углеродного следа и биоразнообразия Заполярья.

Спрос на поездки в Норильск в первой половине 2025 года вырос на 93% — это максимальный показатель среди северных направлений страны. Туристические маршруты включают плато Путорана, наблюдение за северным сиянием, сноукайтинг и подледный дайвинг. Отдельное направление — промышленный туризм. Маршруты «Норникеля» ведут на учебный полигон в действующей шахте «Ангидрит», в карьер рудника «Заполярный» глубиной 450 метров и на Надеждинский металлургический завод, где можно увидеть выпуск раскаленного металла. Помимо промышленных объектов, в Норильске туристам предлагают архитектуру сталинского неоклассицизма, самый северный драматический театр мира, мечеть Нурд-Камал, этнокультурные маршруты и арктическую кухню.