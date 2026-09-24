На Ямале запретили продавать несовершеннолетним горюче-смазочные материалы

Депутаты законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) приняли законопроект, запрещающий продавать несовершеннолетним горюче-смазочные материалы. Об этом сообщили в региональном парламенте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В региональной прокуратуре сообщили, что необходимость запрета связана с предупреждением детского дорожно-транспортного травматизма и ДТП с участием несовершеннолетних, а также профилактикой правонарушений и преступлений среди детей, в том числе террористической направленности.

За нарушение запрета предусмотрена административная ответственность. Для граждан штраф составит от 2 тыс. до 3 тыс. руб. при первом нарушении и от 3,5 тыс. до 5 тыс. руб. — при повторном.

Для должностных лиц штрафы установлены в размере от 20 тыс. до 30 тыс. руб. и от 35 тыс. до 50 тыс. руб. соответственно. Для юридических лиц — от 50 тыс. до 100 тыс. руб. при первом нарушении и от 110 тыс. до 150 тыс. руб. при повторном.

Ограничение не распространяется на несовершеннолетних от 16 лет, которые имеют право управлять транспортным средством.

Полина Бабинцева