Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

На Ямале запретили продавать несовершеннолетним горюче-смазочные материалы

Депутаты законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) приняли законопроект, запрещающий продавать несовершеннолетним горюче-смазочные материалы. Об этом сообщили в региональном парламенте.

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В региональной прокуратуре сообщили, что необходимость запрета связана с предупреждением детского дорожно-транспортного травматизма и ДТП с участием несовершеннолетних, а также профилактикой правонарушений и преступлений среди детей, в том числе террористической направленности.

За нарушение запрета предусмотрена административная ответственность. Для граждан штраф составит от 2 тыс. до 3 тыс. руб. при первом нарушении и от 3,5 тыс. до 5 тыс. руб. — при повторном.

Для должностных лиц штрафы установлены в размере от 20 тыс. до 30 тыс. руб. и от 35 тыс. до 50 тыс. руб. соответственно. Для юридических лиц — от 50 тыс. до 100 тыс. руб. при первом нарушении и от 110 тыс. до 150 тыс. руб. при повторном.

Ограничение не распространяется на несовершеннолетних от 16 лет, которые имеют право управлять транспортным средством.

Полина Бабинцева

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд