Альфа-Банк и VK Tech договорились о сотрудничестве в сфере цифровых решений. Стороны будут вместе развивать отечественные цифровые продукты и сервисы для бизнеса. Основные направления — оптимизация бизнес-процессов, корпоративные коммуникации и работа с данными. Отдельный блок — обмен опытом в IT, продуктовой разработке и применении искусственного интеллекта. По словам главы департамента развития цифровых каналов юридических лиц Альфа-Банка Сергея Паршикова, сегодня важно не просто добавлять функции, а связывать сервисы между собой, делая взаимодействие с ними естественным для клиента.

Акции маркетплейса Ozon отыграли всю просадку, вызванную атаками на склады ретейлера. Сегодня бумаги компании росли на 1,75%, на максимуме котировки торговались по 2 тыс. 991 руб. за бумагу. Около месяца назад стоимость бумаг Ozon обвалилась более чем на 20% после первых атак беспилотников на инфраструктуру компании. До этого, по итогам торгов 21 августа, котировки были на уровне 2 тыс. 979 руб. за бумагу. В конце августа склады Ozon начали подвергаться атакам БПЛА.

ВТБ разочарован решением суда и работой судебного аппарата министерства юстиции Соединенного Королевства, сообщил «Ведомостям» представитель банка. В то же время продолжает действовать глобальный арест активов Тимура Куанышева и его жены Альфии Аскар Абулхаир, установленный судом Дубайского международного финансового центра (DIFC), напомнил он. Кроме того, по требованию ВТБ активы супругов арестованы в Казахстане.