«Квадрат» на вторичном рынке недвижимости Ижевска подорожал на 2% за август

Стоимость 1 кв. м на вторичном рынке недвижимости Ижевска увеличилась за август в среднем на 2,1%, до 119 тыс. руб. Цена квартиры достигла отметки в 5,9 млн руб. Такие данные приводит портал «Мир квартир».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По динамике прироста цены «квадрата» Ижевск занял четвертое место среди 70 крупных городов России, уступив только Кирову (+3,6%), Чебоксарам (+2,3%) и Смоленску (+2,2%). В среднем по стране 1 кв. м поднялся в цене на 0,6%, до 133,7 тыс. руб. Квартиры подорожали на 0,8%, до 7 млн руб.

«Если весной рост цен на регулярном рынке опережал рост на “первичке”, то теперь это явление исчезло. Вторичная недвижимость в августе дорожала в целом несколько более медленными темпами, чем новостройки <...> Предложение и тут, и там выросло всего на 3%, и все сейчас говорит о периоде застоя. Оживление спроса и роста цен мы ожидаем к концу года»,— сказал гендиректор портала Павел Луценко.

Напомним, выдача льготных ипотек и их объемы в Удмуртии сократились в июле вдвое. Всего было оформлено 374 кредита с господдержкой. Общий объем снизился до 2 млрд руб. против 4,3 млрд руб. в июне. Эксперты объясняют динамику охлаждением рынка после ажиотажного спроса в июне, когда покупатели ожидали ужесточения условий по семейной ипотеке. В итоге их перенесли на октябрь. На этом фоне цена 1 кв. м в новостройках Ижевска за июль выросла на 5,3% и преодолела психологическую отметку в 150 тыс. руб.

О том, как рынок недвижимости Удмуртии отреагировал на перенос изменений по «семейке», читайте в материале «Жилищный вот спрос».