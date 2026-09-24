Испанец Джонатан Альба покинул пост главного тренера «Ростова»

Футбольный клуб «Ростов» объявил об уходе испанца Джонатана Альбы с поста главного тренера. Контракт со специалистом расторгнут по обоюдному согласию сторон.

«''Ростов'' благодарит Джонатана Альбу и его тренерский штаб за работу и желает успехов в дальнейшей карьере. Имя нового главного тренера будет объявлено в ближайшее время»,— говорится в заявлении команды.

В 2018 году Джонатан Альба присоединился к «Ростову» в качестве тренера-аналитика. В феврале 2025 года он возглавил клуб. С 2021 года испанец входит в тренерский штаб сборной России.

Отставка Альбы стала второй в текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ). Ранее пост главного тренера московской «Родины» покинул его соотечественник Хуан Диас.

После девяти туров «Ростов» с восемью очками занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ. В следующем матче клуб на своем поле примет тольяттинский «Акрон».

Арнольд Кабанов