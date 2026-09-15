Вторая компания просит запретить казахской организации судиться на Кипре

Арбитражный суд принял к производству иск ООО «Отельстрой» к казахстанскому ТОО Baiterek Capital, кипрской компании Rantip Invest Limited и матери экс-губернатора Михаила Юревича Наталье Юревич. Организация требует запретить ответчикам продолжать разбирательства в судах Республики Кипр, касающиеся взыскания долга по займу 2018 года, сообщает пресс-служба суда.

«Отельстрой», принадлежавший до национализации Михаилу Юревичу, просит запретить компаниям и матери экс-губернатора любые действия или бездействие по признанию или приведению в исполнение решений судов на Кипре. Это касается в том числе дела о займе между кипрской организацией и истцом. Ответчики также должны в случае удовлетворения требований предпринять все меры для прекращения подобных разбирательств. Если же они нарушат запреты, «Отельстрой» хочет взыскать с них неустойку в 23,8 млн евро и проценты в размере 4% годовых на сумму займа 18,1 млн евро. Заседание назначено на 15 октября 2026 года.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, аналогичный иск подал «Универсальный магазин „Школьник“», бывший актив Михаила Юревича, к казахской компании с размером неустойки в 12,6 млн евро.

Виталина Ярховска