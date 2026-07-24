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Доходы теряют блеск

Золотодобытчиков ждет замедление роста выручки и повышение расходов

Выручка и EBITDA российских золотодобывающих компаний продолжат расти в 2026 году, но более сдержанными темпами из-за давления на цены, ожидают аналитики. Но главными рисками для отрасли могут стать опережающий изначальные прогнозы рост затрат, а также угроза нового налога на сверхприбыль.

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Темпы роста выручки и EBITDA российских золотодобытчиков замедлятся в 2026 году, прогнозируют аналитики «Эксперт РА». По их мнению, сдерживающим фактором может стать ограниченная перспектива роста цен на золото. Медианный рост выручки золотодобывающих компаний, получающих рейтинги «Эксперт РА», в 2025 году составил 34%, EBITDA — 30%. В их число входят «Полюс», «БТС-Золото» (ранее ЮКГ), «Селигдар».

Как отмечается в обзоре «Эксперт РА», конфликт на Ближнем Востоке вызвал рост цен на нефть и усиление инфляционного давления, что повлекло за собой коррекцию цен на золото.

Котировки с исторических максимумов начала года ($5,62 тыс. за унцию) на середину июля снизились примерно до $4 тыс. за унцию. По данным Comex на 23 июля, стоимость унции золота составляет $4,04 тыс., в месячном выражении котировки снизились на 3,5%.

По оценкам Альфа-банка, при нормализованном сценарии золото продолжит торговаться в диапазоне $4–5 тыс. за унцию в следующие 12–18 месяцев. В «Эксперт РА» отмечают, что долгосрочно цены поддержат устойчивый спрос со стороны мировых центральных банков и геополитическая неопределенность. Поскольку объемы добычи золота растут медленно, заметное увеличение спроса может привести к повышению цен, отмечает директор по рынкам валюты и драгоценных металлов Московской биржи Арина Кострюкова.

480–485 тонн

составила добыча золота в России в 2025 году, по данным Минприроды.

Президент холдинга «Селигдар» Александр Хрущ говорит, что при бюджетировании на 2026 год компания закладывала стоимость золота из расчета около $3,9 тыс. за унцию. По его словам, в моменте на котировки влияет слишком много переменных, но в долгосрочной перспективе в компании ждут роста цен в том числе за счет интереса к золоту центральных банков, в том числе в азиатском регионе, а также роста издержек золотодобытчиков. Другие компании комментарии не предоставили.

Как отмечают в «Эксперт РА», вслед за ростом цен на золото компании столкнулись с увеличением удельной себестоимости. По итогам 2025 года медианное значение показателя совокупных денежных затрат на производство и поддержание (AISC) крупнейших публичных золотодобывающих компаний РФ выросло на 39% год к году, до $1,86 тыс. за унцию. Увеличение AISC было обусловлено ростом налога на добычу полезных ископаемых, операционных расходов, включая оплату труда, а также укреплением рубля. В 2026 году ожидается дальнейший рост AISC, но он может быть более сдержанным, считают аналитики.

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«По затратам картина остается неблагоприятной»,— говорит управляющий директор рейтингового агентства НКР Дмитрий Орехов. По его словам, на себестоимость давят инфляция материалов и услуг, рост зарплат, повышение налоговой нагрузки и снижение содержания металла в руде. Начальник управления аналитики Альфа-банка Борис Красноженов говорит, что у 25% наименее эффективных производителей AISC тяготеет к $2 тыс. за унцию. Аналитик «Велес Капитала» Василий Данилов считает, что общие денежные затраты и AISC с высокой вероятностью будут расти быстрее, чем ожидалось в конце 2025 года и в начале 2026 года. По его словам, главными факторами выступают крепкий рубль и высокая налоговая нагрузка, часть которой привязана к мировым ценам на золото через механизм НДПИ. Также, по его словам, существует риск введения дополнительных налогов, так как даже при стоимости золота около $4 тыс. за унцию золотодобытчики получают сверхприбыль, которая может стать объектом новых налоговых изъятий.

Полина Трифонова

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