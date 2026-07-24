Доходы теряют блеск

Выручка и EBITDA российских золотодобывающих компаний продолжат расти в 2026 году, но более сдержанными темпами из-за давления на цены, ожидают аналитики. Но главными рисками для отрасли могут стать опережающий изначальные прогнозы рост затрат, а также угроза нового налога на сверхприбыль.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Темпы роста выручки и EBITDA российских золотодобытчиков замедлятся в 2026 году, прогнозируют аналитики «Эксперт РА». По их мнению, сдерживающим фактором может стать ограниченная перспектива роста цен на золото. Медианный рост выручки золотодобывающих компаний, получающих рейтинги «Эксперт РА», в 2025 году составил 34%, EBITDA — 30%. В их число входят «Полюс», «БТС-Золото» (ранее ЮКГ), «Селигдар».

Как отмечается в обзоре «Эксперт РА», конфликт на Ближнем Востоке вызвал рост цен на нефть и усиление инфляционного давления, что повлекло за собой коррекцию цен на золото.

Котировки с исторических максимумов начала года ($5,62 тыс. за унцию) на середину июля снизились примерно до $4 тыс. за унцию. По данным Comex на 23 июля, стоимость унции золота составляет $4,04 тыс., в месячном выражении котировки снизились на 3,5%.

По оценкам Альфа-банка, при нормализованном сценарии золото продолжит торговаться в диапазоне $4–5 тыс. за унцию в следующие 12–18 месяцев. В «Эксперт РА» отмечают, что долгосрочно цены поддержат устойчивый спрос со стороны мировых центральных банков и геополитическая неопределенность. Поскольку объемы добычи золота растут медленно, заметное увеличение спроса может привести к повышению цен, отмечает директор по рынкам валюты и драгоценных металлов Московской биржи Арина Кострюкова.

480–485 тонн составила добыча золота в России в 2025 году, по данным Минприроды.

Президент холдинга «Селигдар» Александр Хрущ говорит, что при бюджетировании на 2026 год компания закладывала стоимость золота из расчета около $3,9 тыс. за унцию. По его словам, в моменте на котировки влияет слишком много переменных, но в долгосрочной перспективе в компании ждут роста цен в том числе за счет интереса к золоту центральных банков, в том числе в азиатском регионе, а также роста издержек золотодобытчиков. Другие компании комментарии не предоставили.

Как отмечают в «Эксперт РА», вслед за ростом цен на золото компании столкнулись с увеличением удельной себестоимости. По итогам 2025 года медианное значение показателя совокупных денежных затрат на производство и поддержание (AISC) крупнейших публичных золотодобывающих компаний РФ выросло на 39% год к году, до $1,86 тыс. за унцию. Увеличение AISC было обусловлено ростом налога на добычу полезных ископаемых, операционных расходов, включая оплату труда, а также укреплением рубля. В 2026 году ожидается дальнейший рост AISC, но он может быть более сдержанным, считают аналитики.

«По затратам картина остается неблагоприятной»,— говорит управляющий директор рейтингового агентства НКР Дмитрий Орехов. По его словам, на себестоимость давят инфляция материалов и услуг, рост зарплат, повышение налоговой нагрузки и снижение содержания металла в руде. Начальник управления аналитики Альфа-банка Борис Красноженов говорит, что у 25% наименее эффективных производителей AISC тяготеет к $2 тыс. за унцию. Аналитик «Велес Капитала» Василий Данилов считает, что общие денежные затраты и AISC с высокой вероятностью будут расти быстрее, чем ожидалось в конце 2025 года и в начале 2026 года. По его словам, главными факторами выступают крепкий рубль и высокая налоговая нагрузка, часть которой привязана к мировым ценам на золото через механизм НДПИ. Также, по его словам, существует риск введения дополнительных налогов, так как даже при стоимости золота около $4 тыс. за унцию золотодобытчики получают сверхприбыль, которая может стать объектом новых налоговых изъятий.

Полина Трифонова