Роспотребнадзор опроверг массовый перевод тюменских школьников на дистант

В Тюменской области в данный момент школьников не переводят массово на дистанционный режим обучения из-за превышения порога заболеваемости, следует из сообщения Роспотребнадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В настоящее время превышение эпидпорога заболеваемости ОРВИ среди совокупного населения и детей до 17 лет не установлено. Согласно решению региональной санитарно-противоэпидемической комиссии, школам и садикам рекомендуется приостанавливать образовательный процесс, если 20% детей не пришли на учебу из-за заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19.

С 14 по 20 сентября в Тюменской области наблюдается характерный сезонный подъем заболеваемости ОРВИ: циркулируют вирусы негриппозной этиологии. В регионе уже началась прививочная кампания против гриппа: вакцины поставили более 25 тыс. человек.

Ирина Пичурина