Прокуратура взыскивает 31,7 млн рублей с АНО «Дом народного единства»

Прокуратура Нижегородской области предъявила иск к АНО «Дом народного единства» и ООО «Центр информационного содействия». Истец оспаривает контракты проекта «Социальный участковый» и просит взыскать с организаций 31,7 млн руб., следует из судебной картотеки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В рамках предварительного разбирательства суд по ходатайству прокуратуры арестовал счета ООО в качестве обеспечительной меры, говорится в материалах дела. Прокуратура представляет интересы министерства внутренней политики Нижегородской области.

В отношении экс-руководителя правительственной некоммерческой организации «Дом народного единства» Романа Кошелева расследуется уголовное дело о взятке в особо крупном размере. По фабуле дела, в 2025 году бывший директор АНО за 800 тыс. руб. способствовал заключению договоров с подрядчиком и подписанию акта сдачи-приемки услуг стоимостью более 50 млн руб. По данным «Ъ-Приволжье», расследование может касаться проекта «Социальный участковый».

Владимир Зубарев