Экс-директора «Дома народного единства» Романа Кошелева выпустили из СИЗО

Московский райсуд отказал следователю СКР, который просил продлить срок ареста бывшему директору АНО «Дом народного единства» Роману Кошелеву. Как сообщили в Объединенной пресс-службе нижегородских судов общей юрисдикции, было удовлетворено ходатайство обвиняемого и защитника о смягчении меры пресечения. Роман Кошелев был освобожден и отправлен под домашний арест по 21 июня включительно.

Таким образом, защита убедила суд в том, что обвиняемый Кошелев социально не опасен, не собирается скрываться от следствия или оказывать давление на свидетелей.

Напомним, директора правительственной некоммерческой организации задержали и арестовали в конце февраля. Роман Кошелев был обвинен в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, в 2025 году руководитель АНО за способствование в заключении договоров с некоей организацией и беспрепятственное подписание акта сдачи-приемки оказанных ею услуг на сумму более 50 млн руб. получил от ее директора взятку в размере 800 тыс. руб.

По данным источников «Ъ-Приволжье», показания на Романа Кошелева дал один из политтехнологов, а расследование может касаться услуг, оказанных в рамках проекта «Социальный участковый». В правоохранительных органах не комментируют детали этого расследования.

Иван Сергеев